Dansk krigsveteran genfandt håbet ved Invictus Games

Krigsveteraner fra hele verden dystede ved Invictus Games i Sydney. Det er blevet til flere danske medaljer.

To sølvmedaljer og tre bronzemedaljer blev det til for det danske hold af krigsveteraner, der i denne uge dystede ved det internationale sportsstævne Invictus Games i Sydney i Australien.

Det danske hold bestående af 25 kvinder og mænd pakker også kufferten med noget meget større end medaljerne.

27-årige Kristian Bech Poulsen er en af de 25 atleter, der har repræsenteret Danmark under legene.

Han fortæller, at sammenholdet, respekten og oplevelsen vejer meget tungere end medaljerne.

- Det har givet mig nyt håb i livet. Invictus er det første, jeg har gennemført, siden jeg blev skadet. Det er det første mål, jeg har sat mig, som jeg har gennemført. Det har været kæmpe stort og rykket mig helt vildt, siger han.

- Det har givet mig et håb og en tro på, at selv om man har nogle skavanker, så er man ikke helt færdig med at være en del af samfundet.

Kristian Bech Poulsen har blandt andet deltaget i svømning, vægtløftning, diskoskast og kuglestød. Han har været udsendt til Afghanistan og lider af post traumatisk stress syndrom.

Deltagerne vil gerne vinde, men selv den sidste, der kom i mål, blev klappet hele vejen over stregen, forklarer Kristian Bech Poulsen.

- Vores sammenhold på tværs af lande var det vildeste, siger han.

- Atmosfæren var fed. At jeg skulle ind på gulvet og løfte (vægtløftning, red.) var helt overvældende, det var næsten ikke til at klare. Det var det vildeste, fortæller den danske deltager.

Invictus Games så dagens lys i 2014, da de første lege blev afholdt i London, Storbritannien.

Initiativtageren er den britiske prins Harry, som selv har været udsendt til Afghanistan to gange.

Mere end 500 krigsveteraner fra 18 nationer deltog i 12 forskellige discipliner fra kørestolstennis til golf og bueskydning.

Prins Harry fik idéen efter at have overværet de amerikanske Warrior Games i 2013. Her så han, hvad sport kan gøre for krigsveteraner.

Året efter var Invictus Games en realitet med op mod 400 deltagende veteraner fra 13 nationer.

Målet er ifølge prins Harry ikke at tage hjem med guld-, sølv- eller bronzemedaljer om halsen, men i stedet at udvikle sig personligt.

/ritzau/