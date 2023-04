Dansk kunsthistoriker skal stå i spidsen for Tate Modern i London

Danske Karin Hindsbo, der er direktør for Nasjonalmuseet i Oslo, bliver ny direktør for kunstmuseet Tate Modern i London.

Det skriver Tate Modern i en pressemeddelelse.

Karin Hindsbo har været leder af Nasjonalmuseet siden 2017.

Hun har tidligere arbejdet som direktør for flere kunstinstitutioner og museer i Danmark og Norge.

49-årige Karin Hindsbo har blandt andet været direktør for Den Frie Udstillingsbygning i København, og hun har også været direktør for Kunsthal Aarhus.

Hun ser frem til at stå i spidsen for Tate Modern, der regnes for at tilhøre superligaen for internationale kunstmuseer.

- Tate Modern er et førende kunstmuseum og en banebrydende institution. Jeg er meget begejstret for at slutte mig til det dygtige personale og være en del af hele Tate-organisationen.

- Tate Modern har altid været et særligt sted for mig, og jeg har haft nogle af mine største oplevelser med at møde kunst der, siger hun.

Som ny direktør vil hun "fortsætte det fantastiske arbejde, der bliver udført, og skabe et unikt og inspirerende museum for et bredt og mangfoldigt publikum".

Karin Hindsbo er uddannet cand.mag. i kunst- og idéhistorie fra Aarhus Universitet.

Tidligere på året meddelte hun ifølge Berlingske, at hun ikke ønskede at fortsætte sin åremålsansættelse på Nasjonalmuseet i Oslo.

Hun forlader denne stilling i juni og tiltræder jobbet i London til september.

Tate Modern er Englands nationale kunstmuseum for international kunst.

Det er et af verdens mest besøgte kunstmuseer og har til huse i den ombyggede Bankside Power Station i bydelen Southwark i London.

