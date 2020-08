Dansk Metal: Tidlig pension vil hjælpe nedslidte i hårde job

Metalarbejdere og slagteriansatte er blandt de faggrupper, der kan gå tidligere på pension.

Det er en stor hjælp til ansatte med en lang årrække i fysiske krævende job, at regeringen giver mulighed for at gå tidligere på pension.

Sådan lyder det fra Dansk Metal, der blandt andet har maskinarbejdere, mekanikere og klejnsmede som medlemmer.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre noget for de personer, der er nedslidte. Jeg synes, det her udspil er et rigtig godt bud, og det vil forhåbentlig hjælpe rigtig mange nedslidte, der har knoklet i mange år på arbejdsmarkedet.

- Alle har fortjent en ordentlig seniortilværelse, siger formand Claus Jensen i en skriftlig kommentar.

Regeringen foreslår tirsdag, at alle med mindst 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år, kan få lov at gå tidligere.

Det er altså en skæringsdato for at komme i spil til den tidligere pension. Det vil sige, at man som minimum skal have arbejdet, siden man var 19 år for at komme i spil til ydelsen på 13.550 kroner om måneder. Perioder på dagpenge og barsel vil tælle med i regnestykket.

Der er tale om en trappemodel i regeringens udspil. Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet.

42 års anciennitet gør det muligt at gå et år tidligere på pension. 43 år vil give mulighed for at gå to tidligere. 44 år udløser tre år.

En anden gruppe, der vil kunne gå tidligere på pension er medlemmer af Fødevareforbundet (NNF), som blandt andet organiserer slagteriarbejdere, bagere og ansatte på mejerier.

Ifølge udspillet vil omkring 65 procent af forbundets blive omfattet af ordningen.

Hos fagforeningen FOA, der blandt andet repræsenterer social- og sundhedsassistenter, er der overordnet tilfredshed med udspillet. Især at der er mulighed for at være på deltid og stadig få del i ordningen.

- Det betyder utroligt meget for en masse mennesker, som har haft et meget langt arbejdsliv og virkelig trænger til at puste ud, siger formand Mona Striib i en skriftlig kommentar.

Hun ærgrer sig dog over, at perioder på kontanthjælp ikke tæller med i regnestykket.

Hos Gigtforeningen er direktør Mette Bryde Lind utilfreds med, at man i udspillet ikke ser på folks helbredstilstand.

- Regeringen svigter desværre en stor gruppe af de mest nedslidte. Mange er nedslidte og klarer sig på smertestillende medicin efter 20 eller 30 år på arbejdsmarkedet.

- Nu vil regeringen give en belønningsmedalje for et langt arbejdsliv til en bred gruppe i stedet for den redningskrans til nedslidte, vi har håbet på. Det er rigtigt ærgerligt, siger hun i en kommentar.

/ritzau/