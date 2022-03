Dansk militærfly skal ikke til Mali: Holdes klar til Ukraine

Regeringen har i lyset af krigen i Ukraine besluttet at udskyde det danske bidrag til FN-missionen i Mali.

Det betyder, at forsvarets transportfly, der skulle have været til Mali, bliver hjemme, så det er klar til at indgå i Nato-beredskabet, hvis det bliver nødvendigt.

Det har regeringen orienteret Folketingets partier om på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn mandag morgen.

- Som konsekvens af det, der sker, holder vi vores C130 - altså Hercules-transportflyet - hjemme, så det kan være standby til eventuelle ønsker fra Nato om, at Danmark skal bidrage mere til det beredskab, som jo hele tiden øges, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde efter mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Transportflyet skulle have været i Mali fra maj til november.

Hercules-transportflyet er et taktisk transportfly, der kan laste omkring 20 tons gods eller op til omkring 120 passagerer. Det fremgår af Forsvarets hjemmeside.

En af flyets styrker er, at det kan lande og lette fra korte og primitive landingsbaner.

Ruslands invasion af Ukraine har for alvor sat skub i diskussionen om, hvor mange penge de danske forsvar har behov for.

På et pressemøde søndag aften præsenterede regeringen sammen med Venstre, De Radikale, SF og De Konservative en aftale om at øge forsvarsbudgettet markant.

Det skal i 2033 udgøre to procent af bruttonationalproduktet (bnp), som er det, forsvarsalliancen Nato kræver af sine medlemslande.

Samtidig har partierne aftalt at afsætte syv milliarder kroner til at håndtere den nuværende sikkerhedssituation.

- Dansk forsvar er i et betydeligt højere niveau nu, og det skal de her penge være med til at betale, siger Morten Bødskov.

Ministeren siger, at de ekstra milliarder grundlæggende skal bruges til at sikre, at der er finansiering til, at Danmark kan være med i et forhøjet Nato-beredskab.

- Det koster penge at have F-16-fly ude og have tropper ude. Det er det, de her penge skal bruges til, siger forsvarsministeren.

/ritzau/