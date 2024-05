Dansk millionbidrag skal fjerne farlig røg ved madlavning

Millioner af mennesker verden over dør hvert år af sundhedsskadelig røg derhjemme.

Det sker, fordi de laver mad over åben ild eller med andre metoder, som forurener luften, de indånder.

Regeringen vil med et bidrag på en halv milliard kroner over de kommende fire år støtte de såkaldte clean cooking-teknologier. Det er indsatser til sundere og mere bæredygtige metoder til madlavning.

Det siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S), der er til topmøde i Paris tirsdag.

- Det er projekter, som skal redde menneskeliv, og som skal sikre, at vi også beskytter både klima og miljø rundt om i verden.

- Vi synes, at det er en rigtig god ting at investere i, tilføjer han.

På verdensplan udgør forurenet luft under madlavning en sundhedsrisiko for cirka 2,3 milliarder mennesker ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA).

Det første danske bidrag til Verdensbankens fond, som hedder Clean Cooking Fund, er på 140 millioner kroner. Det samlede bidrag er en del af den danske udviklingsbistand.

Fonden arbejder for at gøre det muligt for fattige befolkningsgrupper at lave mad på komfurer, der sikrer renere luft. Det gør den blandt andet ved at støtte nationale tilskudsordninger og udviklingen af komfurer med lokale virksomheder.

Problemet er særligt udbredt i Afrika, hvor IEA skønner, at næsten fire ud af fem afrikanere er udsat for sundhedsskadelig røg i deres hjem.

Røg fra trækul, brænde eller landbrugsaffald kan være med til at forårsage luftvejs- og hjerte-kar-problemer. Omkring 3,7 millioner mennesker anslås at miste livet hvert år ifølge IEA. De mest udsatte er kvinder og børn.

Røgen er ikke kun skadelig for mennesker. Det øger samtidig udledninger af drivhusgas. Det sker i forbindelse med selve afbrændingen, men også når træerne fældes for at skaffe brænde.

- Den mængde træ, der går til den her form for madlavning, svarer til den samlede udledning fra hele skibsindustrien og flyfarten i verden. Det er rigtig store udledninger, vi kan spare, siger Dan Jørgensen.

Projekter med komfurer drevet af mere bæredygtige metoder er allerede i gang som klimakompenserende tiltag. Nogle har dog vist sig ikke at være lige effektive.

Komfurer fra det engelske selskab CO2balance er blevet beskrevet som for små og besværlige. De blev af den grund ikke brugt af flere familier i det sydlige Kenya, skrev Politiken i 2020, og klimaeffekten udeblev derfor.

Hvilke komfurer der benyttes af Clean Cooking Fund, vides ikke.

Men et bredt samarbejde skal sikre, at det danske bidrag har en reel effekt, siger Dan Jørgensen.

- Vi samarbejder med lokale myndigheder - hvor det er muligt - og med erfarne ngo'er, der ved meget om det. Og så selvfølgelig eksperter fra Verdensbanken og IEA, uddyber han.

Verdensbankens Clean Cooking Fund modtager offentlig støtte fra andre regeringer og privat finansiering. Den vil levere clean cooking til 200 millioner mennesker, primært i Afrika.

/ritzau/