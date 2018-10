Dansk millionbidrag skal hjælpe flygtede rohingyaer

Forhold i Cox's Bazar i Bangladesh er forbedret, siger Tørnæs. Men udfordringerne er stadig store, lyder det.

Det var et hjerteskærende syn, der mødte den danske udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), da hun besøgte Cox's Bazar i Bangladesh i denne uge.

Lejren huser omkring 900.000 rohingyaer, der er flygtet fra deres hjem i delstaten Rakhine i Myanmar, og nu lever i den overfyldte lejr.

Men der er sket forbedringer, påpeger ministeren, der har tilbragt mandag og tirsdag i lejren.

- For et år siden oplevede jeg en langt mere aggressiv stemning, angst og desperation hos nogle af dem, jeg talte med. I dag har jeg oplevet en meget mere rolig stemning, siger hun.

Med sig havde ministeren et bidrag på 30 millioner kroner til FN's Fødevareprograms indsats i lejren. Sidste år bidrog Danmark med 35 millioner kroner til programmet.

- Jeg er faktisk stolt over, at Danmark sammen med øvrige dele af det internationale samfund har været med til at forbedre levevilkårene, siger ministeren.

Ifølge Udenrigsministeriet er over 80 procent af beboerne i lejren afhængige af fødevarebistand og andre former for nødhjælp og beskyttelse.

Tidligere bidrag fra dansk hånd er gået til at etablere krisecentre for traumatiserede kvinder, skolegang for børn og støtte til boliger og udbyggelse af infrastruktur i lejren.

Det er alle elementer, som har haft en effekt, vurderer Ulla Tørnæs.

- Forholdene er stadig kritisable, og udfordringerne er store, men der er sket væsentlige forbedringer i løbet af det år, der er gået, siger hun.

I august i år markerede rohingyaerne etårsdagen for begyndelsen på den voldsomme konflikt i Myanmar, der drev omkring 700.000 på flugt.

Konflikten startede ved, at en militant muslimsk gruppe angreb flere politi- og militærposter i Rakhine og dræbte adskillige.

Det fik det myanmarske militær til at starte offensiven i Rakhine, som sendte Rohingyaerne mod Bangladesh i en masseflugt i hidtil uset størrelse.

Danmark har også bevilget 20 millioner kroner til Internationale Røde Kors' indsatser for de rohingyaer, der stadig befinder sig i Rakhine.

Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark bidraget med 360 millioner kroner i 2018 til FN's Fødevareprograms indsatser globalt.

/ritzau/