Dansk mindretal i Sydslesvig: Vi forstår grænselukning

Dansk mindretal i Sydslesvig forventer, at grænsependlere ikke vil blive berørt af den danske grænselukning.

De lukkede danske grænser kan give bekymring for det danske mindretal syd for grænsen. Her er mange vant til regelmæssigt at pendle og den dansk-tyske grænse.

Ifølge Per Dittrich, der er talsmand for det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, er der dog ingen grund til panik. Det skriver Flensborg Avis.

- Hver nation forsøger på sin måde at bekæmpe udbredelsen af coronavirus, og Danmark har åbenbart valgt at lukke grænserne midlertidigt. Det har vi på sin vis fuld forståelse for.

- Ingen kan vide, hvad der er den bedste metode lige nu, men vi har tillid til, at grænsependlere, elever og andre med legale ærinder på den anden side af grænsen uhindret kan komme frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland, siger SSWs talsmand, Per Dittrich, til Flensborg Avis.

Han henviser til, at Danmark torsdag påbegyndte lukning af alle skoler og daginstitutioner - fredag gjorde Slesvig-Holsten det samme

SSW har tidligere været skeptisk over for Danmarks enegang, hvad angår den midlertidige grænsekontrol fra 2016.

Det samme gælder det meget omdiskuterede vildsvinehegn, der skal forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark.

I den aktuelle situation har det danske mindretals parti forståelse for, at Danmark forsøger at begrænse udbredelsen af Corona ved at tjekke folk ved grænsen.

Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD) er rystet over den planlagte grænselukning, og hun mener, at det reelt er ensbetydende med enden for det såkaldte Schengen-samarbejde med åbne indre grænser i EU. Men så langt vil SSW ikke gå.

- SSW afholder sig generelt fra at kommentere den måde, hvorpå nabolandet håndterer den slags situationer. Men vi ser ingen fare for Schengensamarbejdet, fordi der sker et midlertidigt indgreb i kampen mod en frygtet virusinfektion, siger Per Dittrich til Flensborg Avis.

/ritzau/