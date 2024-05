Dansk minister varsler tiltag efter nye tal for russisk oliesejlads

Mindst fire skibe lastet med russisk olie er dagligt gledet gennem Storebælt siden 2023.

I alt er omkring 1,4 milliarder tønder olie og brændstof blevet fragtet gennem bæltet i perioden.

Det skriver Danwatch og Information fredag.

De to medier henviser til nye beregninger fra det britiske maritime analyseinstitut Lloyd's List Intelligence.

Danwatch og Information skriver videre, at Rusland for nuværende sender en tredjedel af sin eksport af olie gennem Storebælt og Øresund. Trafikken er stigende.

Det betyder en øget risiko for ulykker med olieudslip til følge.

Et stort udslip vil kunne forårsage alvorlig miljøskade. Men det danske beredskab har ikke kapacitet til at fjerne olien fra havet, hvis der skulle ske et større udslip.

Det har Rigsrevisionen tidligere slået fast.

Fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lyder det fredag, at han "ser med stor alvor på udfordringerne" i beredskabet.

- Jeg vil sammen med forligskredsen drøfte løsningsmuligheder for at løfte havmiljøberedskabet. Det er min forventning, at der kan træffes en beslutning på området i løbet af sommeren, siger han til Danwatch og Information.

Det var tilbage i januar, at Rigsrevisionen i en rapport kritiserede havmiljøberedskabet.

De i alt fire danske miljøskibe lever hverken op til nationale eller internationale standarder, lød det.

Nogle af de største skibe med russisk olie sejler med en last på 100.000 tons.

Det danske beredskab vil end ikke kunne rydde op efter et olieudslip på op til 5000 tons, har Rigsrevisionen konkluderet.

I forbindelse med fragt og salg af olie bruger man ofte enheden tønder. En tønde svarer til knap 159 liter olie.

Ifølge de nye beregninger fra analyseinstituttet Lloyd's List Intelligence er værdien af de omkring 1,4 milliarder tønder, der er fragtet gennem Storebælt, mindst 770 milliarder kroner.

/ritzau/