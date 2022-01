Dansk møbelarkitekt Jørgen Bækmark er død - 92 år

Jørgen Bækmark med en lang karriere som møbelarkitekt for FDB døde 21. december efter kort tids sygdom.

Den danske møbelarkitekt Jørgen Bækmark er død efter kort tids sygdom. Det oplyser FDB Møbler på vegne af familien. Han blev 92 år gammel.

I sin langvarige karriere som møbelarkitekt stod han i en årrække i spidsen for FDB møblers tegnestue. Han stod bag designklassikere som pindestolene J80 og J81, og han arbejdede med filosofien om, at møbler skal passe til mennesker og ikke omvendt.

- Det er med stor sorg, at vi har fået meddelt, at Jørgen har forladt os. Vi kommer til at savne den lune, betænksomme og ikke mindst dygtige samarbejdspartner, som vi har haft en tæt relation til, siden vi relancerede FDB Møbler, siger Ole Kiel, der er direktør hos FDB Møbler.

Han blev født i Vendsyssel den 9. november i 1929 og blev udlært som møbelsnedker i 1950. Han tog efterfølgende en uddannelse som møbelarkitekt på Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiets Møbelskole og tiltrådte stillingen som tegnestueleder for FDM Møbler i 1958.

- Jørgen har en enorm betydning for, hvordan vi i dag definerer dansk design, og han fortjener derfor den største hyldest, siger Ole Kiel.

Selv om karrieren blev indstillet for flere år siden, sad en aktiv pen i hånden på Jørgen Bækmark til det sidste.

I 2019 lancerede han i forbindelse med sin 90-års fødselsdag helt nye designs, der som altid - og med den største respekt for håndværket, var tegnet op med blyant på papir i 1:1.

Jørgen Bækmark døde den 21. december 2021. Han var enkemand og efterlader sig børn, børnebørn og oldebørn.

/ritzau/