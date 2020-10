Dansk muldvarp i Nordkorea er indkaldt til møde af FN-panel

Et FN-panel, der overvåger sanktioner mod Nordkorea, ønsker oplysninger bekræftet af hovedperson i dokumentar.

Den førtidspensionerede danske kok Ulrich Larsen, som er hovedperson i dokumentarserien "Muldvarpen - undercover i Nordkorea", er blevet inviteret til møde af et ekspertpanel i FN.

Det skriver DR.

Larsen har brugt over ti år af sit liv på at infiltrere dele af det nordkoreanske regime gennem en dansk og en international venskabsforening.

Det har journalist og instruktør Mads Brügger dokumenteret i en ny dokumentarserie, som giver et indblik i forskellige nordkoreanske ulovligheder og tilsyneladende brud på sanktioner.

Men allerede inden serien søndag fik premiere, havde Ulrich Larsen fået en invitation til et møde fra et FN-ekspertpanel, der overvåger om sanktioner mod Nordkorea bliver overholdt.

Panelet ønsker at "indhente" og få "bekræftet" oplysninger om et forretningssamarbejde i et "afrikansk land", som er blevet foreslået af den internationale koreanske venskabsforening.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at FN skulle tage fat i mig, siger Ulrich Larsen til DR om brevet, som er sendt 23. september.

Kokken fortæller til DR, at han først blev overrasket over indkaldelsen, men senere stolt, fordi det skaber opmærksomhed om hans rejse.

Undervejs i dokumentaren deltager Larsen i forhandlinger med repræsentanter fra regimet om køb af våben og narkotika.

Han er med skjult kamera med til at afdække, hvordan nordkoreanere tilsyneladende forsøger at skaffe penge og olie til regimet i hovedstaden Pyongyang gennem brud på internationale sanktioner.

Danmark og Sverige har allerede meldt ud, at de to lande vil bringe dokumentaren om Nordkorea op i FN's sanktionskomité.

De to lande skrev mandag i en fælles erklæring, at Nordkoreas handlinger vækker dyb bekymring, og at dokumentaren nu bliver analyseret.

Meldingen kom fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag efter et EU-møde i Luxembourg. Han kalder styret i Nordkorea for "kynisk og grotesk".

FN's Sikkerhedsråd har blandt andet vedtaget sanktioner mod Nordkorea som svar på landets atom- og missilprogram og aktiviteter knyttet til disse.

Også cyberangreb og krænkelser af menneskerettigheder har ført til sanktioner.

EU har indført egne sanktioner imod landet.

/ritzau/