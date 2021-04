Dansk opfindelse kan få flere doser ud af vaccineglas

Danmark vil kunne vaccinere flere hundredetusinde flere end planlagt med ny metode, siger iværksætter.

Med en plastikholder, der kan holde et vaccine-hætteglas, en sprøjte og en smartphone, har den danske iværksættervirksomhed RobinTech udviklet en metode, der kan trække en ekstra dose ud af Pfizers covid-19-vaccine hver gang.

Med metoden mener virksomheden, at Danmark i april og maj vil kunne vaccinere 270.000 flere borgere end planlagt, hvis altså metoden kommer i brug.

Indtil videre er den blevet afprøvet på to vaccinationscentre i København, og i øjeblikket forhandler RobinTech med Region Hovedstaden og Statens Serum Institut. På sigt vil man have metoden udrullet til hele landet.

Christian Sundby, der er enhedschef for Steril Serieproduktion i Region Hovedstaden og som har været med til at udrulle metoden i København, siger, at perspektiverne for metoden "er rigtig fine".

- Man får flere doser ud af hvert hætteglas. Den er en smule anderledes, i den måde man trækker ud af hætteglasset på, og det er måske den største forskel. Men når man har vænnet sig til den metode, er den mindst lige så nem at bruge, siger han.

Ifølge Christian Sundby kan man med metoden få syv doser ud af hætteglasset i stedet for seks hver gang. Det er ret præcist, siger han. Han ved ikke, om regionen laver en aftale med RobinTech, men det håber han.

- Jeg håber, at vi når dertil. Jeg kan sagtens se perspektiverne, det er indiskutabelt, siger han.

Konkret kan holderen med kameraet sørge for, at man får den præcise mængde vaccinedosis ind i sprøjten.

Fordi Pfizer-vaccinen er en smule ustabil, er det vigtigt at undgå rystelser og bevægelser, fordi det kan give luftbobler.

RobinTechs metode styrer både luftindtaget i vaccinebeholderen, vinklen på beholderen og hvorhenne i beholderen, man trækker vaccinen op fra.

Læge og iværksætter Martin Vesterby, der står i spidsen for virksomheden, håber, at de "inden for få dage" kan lave en aftale med Region Hovedstaden.

- Når vi har testet ude på vaccinationsstederne, har de ikke formået at få syv op på noget tidspunkt med standardmetoden. Men de samme personer har fået syv doser op hver gang med vores løsning, siger Martin Vesterby.

Han kalder den nye opfindelse for "typisk dansk".

- Vi er måske ikke dem, der skal skabe det helt nye vaccinationsgrundlag, men hvordan får vi det maksimale ud af det, vi har?

- Om det er revolutionerende? Det er lavpraktisk tænkning, og det er funktionelt, siger han.

Metoden er i praksis kun brugt med Pfizer-vaccinen, men ifølge Martin Vesterby viser de foreløbige resultater, at metoden kan bruges på alle vacciner. Det tager cirka en time at oplære personale i at bruge metoden.

/ritzau/