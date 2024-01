USA og Storbritannien angriber i Houthierne. Den danske regering støtter angrebet ”fuldt ud”

I nat kom modsvaret.

Siden Israels militære offensiv i Gaza begyndte, har Houthi-bevægelsen i Yemen ad flere omgange angrebet skibe i Det Røde Hav, og nu har USA og Storbritannien svaret oprørsgruppen igen med et angreb mod flere end 60 mål på militære lokationer.

Den danske regering og en række andre lande støtter “fuldt ud” angrebet, som er ledet af USA, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) i en skriftlig kommentar til Ritzau. Detaljerne om angrebet er dog fortsat sparsomme.

Både fly, skibe og ubåde var involveret i angrebet, som var ledet af USA. Foto: Us Central Command Via X/Reuters/Ritzau Scanpix

Houthibevægelsen kalder det en “åbenlys aggression", og siger til mediet Al Masirah, at USA og Storbritannien skal forberede sig på betale “en høj pris”. Her til morgen dansk tid har Iran ifølge nyhedsbureauet Reuters fordømt angrebet og kaldt det en krænkelse af Yemens suverænitet.

Det Danske Hus i Palæstina vil ikke tage afstand fra Hamas

86 procent af Det Danske Hus i Ramallah på Vestbredden finansieres af statskroner og har gennem en årrække fået tre millioner kroner om året fra Udenrigsministeriet. Næstformanden for organisationen, Bilal Al-Issa, vil dog ikke tage afstand fra Hamas, og formanden, Lone Bildsøe Lassen, vil ikke svare på, om de tager afstand fra Hamas. Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen har også spurgt, om Det Danske Hus i Palæstina anser Hamas’ angreb den 7. oktober som en terroraktion, men det vil formanden heller ikke svare på. Og det er “uacceptabelt”, siger formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, Michael Aastrup Jensen (V). Han vil nu drøfte med de to øvrige regeringspartier, om organisationen er berettiget til dansk bistand.

Flere danskere hyrer privat sygepleje

I ugens løb har Kristeligt Dagblad beskrevet de udfordringer, den danske plejesektor står over for. Og det er ikke kun velbjergede, der tyr til det private, når det drejer sig om pleje af deres ældre familiemedlemmer. Generelt er danskerne i stigende grad villige til at betale ekstra for at få hjælp fra uden for plejehjemmene, som er pressede på grund af mangel på personale. Det oplyser fire private sygeplejebureauer.

Vi har talt med en, der betaler 11.000 til 13.000 kroner om måneden for, at en sygeplejerske giver hans 90-årige mor “nærvær og omsorg”. Dertil kommer regningen for huslejen på plejehjemmet. Men det er det værd, fortæller han. Læs hele historien her .

Nyt museum til 310 millioner kroner

Siden Vikingeskibsmuseet nær var blevet oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013, har ledelsen rystet i bukserne ved tanken om, at en ny stormflod kunne blive fatal for museet. Men nu kan man - snart - ånde lettet op. Torsdag blev vinderforslaget til det nye museum nemlig præsenteret.

Det nye vikingeskibsmuseum i Roskilde bliver en bæredygtig og stormsikret træbygning, som skal lede tankerne over på vikinger og skibsbygninger. Prisen lyder på 310 millioner kroner, og projektet er statsfinansieret og fondsstøttet. Læs mere om projektet hos Kristeligt Dagblad.

Apanagen forbliver foreløbigt den samme

Dronning Margrethe får hver måned knap 7,6 millioner kroner i apanage, og kronprins Frederik kan se frem til at få den samme statsydelse som sin mor, når han om få dage blive konge. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen (S) i et udkast til Finansudvalget, skriver Børsen.

Beløbet lægges oveni i de 1,9 millioner kroner kronprins Frederik får månedligt. Det vil gælde, indtil en ny lov om kongehusets apanage vedtages, hvor det samlede beløb vil blive efterreguleret.

Tronskifte på tavlen

Kort tid efter at dronning Margrethe meldte sin afgang nytårsaften, lagde lærerne på 7. og 3. årgang på Brønshøj Skole undervisningen om. Dansk- og historielærere satte simpelthen gang i en kongelig temauge og har klædt eleverne på til det historiske tronskifte, der finder sted på søndag.

“Det har været spændende og sjovt at få noget fakta om kongehuset og bare rigtig fedt at høre noget om, hvad de laver derinde,” siger David Dag Hansen, der går i 3. klasse, til DR.

