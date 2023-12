Dansk overvågningsradar på Færøerne ventes først klar i 2030

En ny dansk luftvarslingsradar på Færøerne til 390 millioner kroner forventes først at være operativ i 2030.

Det viser et lækket statusnotat fra Forsvarskommandoen, som TV 2 er i besiddelse af.

Den nye radar blev politisk besluttet i 2021, da et flertal i Folketinget afsatte 1,5 milliarder kroner til en styrkelse af Forsvaret i Arktis og Nordatlanten.

Ifølge TV 2 overvejer Forsvaret nu at finde en alternativ løsning med en midlertidig radar på grund af den sene indfasning af luftvarslingsradaren. Det vil dog betyde, at projektet overskrider budgettet.

De lange udsigter for radaren vækker undren hos forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.

- Nu har man lanceret den her arktiske pakke som den store løsning på at løse problemerne i forhold til manglende overvågning. Og så viser det sig, at end ikke den her færøske radar bliver til noget inden for en overskuelig årrække. Det er meget overraskende, siger han til TV 2.

Der har tidligere være et radaranlæg på Færøerne, men det blev nedlagt i 2007. Det betyder, at der siden har været et hul i overvågningen af luftrummet over øgruppen.

I øjeblikket har forsvarsalliancen Nato ikke et klart billede af flytrafikken fra den nordlige del af Storbritannien, hen over Færøerne og Island og den sydøstlige del af Grønland.

- Der har været et hul, og det skal lukkes. Den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa er også en væsentlig årsag til, at det er blevet mere aktuelt at få lukket det hul, har forhenværende forsvarsminister Morten Bødskov (S) tidligere sagt med henvisning til krigen i Ukraine.

Luftvarslingsradaren er ikke den eneste kapacitet fra Arktis-pakken fra 2021, der har lange udsigter.

Det samme gælder købet af to langtrækkende droner til 750 millioner kroner - den største udgiftspost i kapacitetspakken.

I maj erfarede Altinget, at et udbud om indkøbet af dronerne var blevet annulleret. I statusnotatet, som TV 2 er i besiddelse af, står der, at "projektet er stoppet, idet det samtænkes med kommende forlig".

Ifølge TV 2 ønsker Forsvaret i stedet at satse på amerikanske P8-overvågningsfly, der kan indfases fra 2030 til 2033 og koster knap syv milliarder kroner.

