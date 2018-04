Dansk politis brug af Europol er næsten uændret

Farvel til europæisk politisamarbejde har ikke mindsket politiets brug af Europols databaser, viser opgørelse.

Siden Danmark sidste år forlod det europæiske politisamarbejde, Europol, har politiets brug af Europols databaser ikke ændret sig meget.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet ifølge Radio24syv.

Opgørelsen kommer kort før årsdagen for Danmarks exit fra Europol 1. maj sidste år.

Rigspolitiet har foretaget 22.662 søgninger i Europols forbryderdatabase (EIS) i løbet af årets første tre måneder.

Sidste år skete det 23.232 gange - svarende til 570 gange mere - i samme periode. I 2016 lå antallet af søgninger i første kvartal på 21.209.

Afskeden med Europol er en konsekvens af danskernes nej til at afskaffe retsforbeholdet ved en folkeafstemning i 2015.

Rigspolitiet og politikere har tidligere advaret om, at det danske exit fra Europol ville koste politiets dyrebar adgang til Europols databaser.

Ved udtrædelse fik Danmark i stedet en særaftale, der trådte i kraft i november.

Det er en aftale, som Danmark ifølge Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, skal være glade for i dag.

- Det viser jo, at danskerne skal være rigtig glade for, at de stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet.

- For det er tydeligt, at alle de trusler, vi fik om, at dansk politi ikke kunne operere internationalt, intet har på sig, siger han til radiostationen.

Rigspolitiet har flere gange påpeget, at Danmarks nye aftale inden længe vil føre en "væsentlig begrænsning" af politiets mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

For i fremtiden kan ordensmagten i andre lande få adgang til at søge direkte i databaserne.

I særaftalen indgår det, at dansk politi kunne ansætte otte personer, der taler dansk til at søge i baserne. Senere blev det vurderet, at det var nok at ansætte fire.

Det er en god særaftale, som Danmark har, vurderer justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Men der kommer jo en dag, hvor betjente i andre lande kan tjekke Europols databaser direkte fra deres smartphones, og der risikerer vi at komme i en anden situation.

- Og så må vi jo tage stilling til det på det tidspunkt, siger han til Radio24syv.

Antallet omfatter kun dem, som de dansktalende officerer selv har foretaget. Det omfatter ikke Europol-personalets søgninger på vegne af Danmark.

/ritzau/