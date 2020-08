Dansk professor skal lede global indsats for coronamedicin

Professor Jens Lundgren skal stå i spidsen for en indsats, der skal afprøve mange typer medicin mod corona.

Lige nu prøver forskere rundt om i verden at finde en kur imod coronavirus.

Nu skal den danske professor Jens Lundgren stå i spidsen for en global indsats, der skal prøve at samle viden og erfaringer fra mange af de kliniske forsøg, som finder sted.

Det oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

- Vi samarbejder med 450 hospitaler på samtlige kontinenter og forventer at skulle involvere over 10.000 patienter, så det er noget af en indsats, vi er gået i gang med, siger Jens Lundgren.

Den indsats, som Jens Lundgren får ansvaret får, hedder ACTIV-3.

Indsatsen foregår på den måde, at den følger mange forskellige lægemidlers effekt på patienter, der er indlagt på hospitalet med coronavirus.

Når et lægemiddel ikke viser foreløbige tegn på aktivitet eller har begrænsende bivirkninger, så bliver undersøgelserne af det pågældende middel droppet, mens undersøgelserne fortsætter for andre midler, der også undersøges.

Undervejs kan forskere foretage delinger imellem sig som en del af indsatsen. På den måde håber man at kunne accelerere udforskningen af mange lægemidler på én gang.

- Førhen har vi testet lægemidler, der allerede var udviklet til andre sygdomme. På den måde kan man sige, at vi har taget dem ned fra hylden for at se, om de kunne virke.

- Men i dette tiltag skal vi afprøve en masse forskellige præparater, der er specifikt udviklet mod coronavirus. Derfor er vores forhåbninger større denne gang, forklarer Jens Lundgren.

Han oplyser, at man er gået i gang med forsøgene for det første produkt, og at der er forventning om at have foreløbige resultater i september.

Hvis de er gode, vil man fortsætte forsøgene med midlet og potentielt kunne finde endelig afklaring i løbet af oktober eller november.

Udforskningen af mindst tre andre lægemidler påbegyndes i september.

Jens Lundgren er normalt tilknyttet Københavns Universitet og Rigshospitalet som professor.

Under coronakrisen er han blevet et mere kendt ansigt for den brede befolkning, i og med at han har kommenteret virussets udvikling.

/ritzau/