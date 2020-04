Dansk projekt samler verdens coronaforskning i håb om ny kur

Danskledet projekt kan i høj grad fremskynde processen med at finde behandling mod Covid-19, mener overlæge.

På verdensplan er der aktuelt over 500 forsøg i gang, som undersøger mulige behandlinger af Covid-19, som er sygdommen forårsaget af coronavirus.

Hver for sig står forsøgene mindre stærkt, end hvis de bliver sammenholdt med andre lignende forsøg. Derfor har en forskningsenhed på Rigshospitalet iværksat et projekt, som samler resultaterne fra alle forsøg i verden.

Kortlægningen af coronaforskningen kan hjælpe med at identificere, om der er en specifik behandling, som er effektiv over for Covid-19.

Det forklarer overlæge ved Rigshospitalet Janus Christian Jakobsen, som leder projektet.

- Det er meget sjældent, at et enkelt forsøg, selv om det er veludført og har mange patienter med, kan afklare endegyldigt, om noget virker eller ej.

- Der er brug for, at det bliver samlet. Vi vil løbende holde os opdateret på, hvad der bliver frembragt af resultater og samle det dag for dag, siger han.

Janus Christian Jakobsen vurderer, at kortlægningen "i allerhøjeste grad" kan fremskynde processen med at finde en effektiv behandling mod Covid-19.

- Hvis man nu forestiller sig, at der er et forsøg i USA, der bliver publiceret i morgen. Og så er der et i Kina om en uge og et i Polen.

- Det kan være, at de forsøg hver for sig ikke giver noget endegyldigt svar. Men hvis man samler resultaterne, kan man måske få en idé om, hvorvidt det ser gavnligt ud, siger han.

Ifølge overlægen er det nærmest altid et problem af få patienter nok med i et forskningsprojekt. Dermed kan man udtale sig mere sikkert om en behandling, når flere patienter indgår i lignende forsøg andre steder.

Det betyder også, at projektets kortlægning løbende kan bruges til at give anbefalinger til læger, som de kan læne sig op ad i behandlingen af coronapatienter.

Gruppen af forskere bag projektet kommer fra ind- og udland. Holdet består blandt andet af eksperter fra både Danmark, Sverige, Canada og Grækenland.

/ritzau/