Dansk rumprojekt kaster lys over gådefulde glimt på himlen

Gammaglimt opstår i Jordens atmosfære

Det danske rumforskningsprojekt Asim har fundet en forklaring på, hvordan de såkaldt jordiske gammaglimt, som er kortvarige, energirige glimt over skyerne, opstår. Det skriver Videnskab.dk.

Det er første gang, at forskningsprojektet udgiver studie med resultater.

Det danske rumprojekt Asim har de sidste to år været koblet på Den Internationale Rumstation, ISS, for at undersøge vejrfænomener, som opstår i tordenvejr.

Her kan du læse mere om gammaglimt generelt:

Gammaglimt (GRD) er korte glimt af gammastråling, som kommer fra rummet.

Denne stråling kan opstå, når stjerner eksploderer, eller når stjerner støder sammen.

Jordiske gammaglimt (TGF) - som forskningsprojektet har undersøgt - opstår derimod i Jordens egen atmosfære.

Fænomenet blev for første gang opdaget i 1994.

Glimtene er så kortvarige, at de ikke kan ses med det blotte øje. I stedet kan forskerne måle dem.

Det nye studie fra Asim antyder, at gammaglimtene opstår i spidsen af lynet.

Ingen af de to typer gammaglimt kommer ned til jordoverfladen, da strålingen bliver absorberet i atmosfæren.

Kilder: Videnskab.dk, Niels Bohr Instituttet og Torsten Neubert, leder af det danske rumobservatorie Asim.

