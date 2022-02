Dansk-Russisk Forening fordømmer russisk invasion

Ruslands invasion af Ukraine får forening til at ændre i indholdet på to konferencer på Christiansborg.

Dansk-Russisk Forening fordømmer Ruslands invasion af Ukraine.

Foreningens tanker går "i første række" blandt andet til den ukrainske befolkning. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Som en forening, hvis formål er at styrke det kulturelle, økonomiske og miljømæssige samarbejde mellem danskere og russere og den mellemfolkelige forståelse mellem de to folk, er den seneste udvikling noget af det værste, der kunne ske, lyder det.

Pressemeddelelsen er udsendt på vegne af landsledelsen og landsformanden, Karsten Fledelius.

Krigen mellem Rusland og Ukraine brød ud, da Rusland natten til torsdag invaderede den ukrainske nabo.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har begrundet invasionen med, at Ukraine skulle være nazistisk, udføre folkemord på den russisktalende del af sin befolkning og være ved at forberede et angreb på Rusland. Alle påstande er uden belæg.

- En autoritær præsident har ledt sit land ud på en farlig vej, som kan koste mange også russiske liv, fremgår det i pressemeddelelsen.

Efter Ruslands invasion har foreningens næstformand, Kim Frederichsen, valgt at stoppe.

- For nogle dage siden besluttede jeg mig for, at min røde linje gik ved, at Rusland lavede en full scale-invasion af Ukraine, siger han til Berlingske.

Foreningen skulle i samarbejde med andre danske civilsamfundsorganisationer have afholdt to konferencer på Christiansborg 17. marts og 6. maj i år.

Men som følge af invasionen vil de blive gennemført med et andet indhold.

Det vil fokusere direkte på krigen, dens baggrund og konsekvenser for det internationale samfund.

Det understreges også at Dansk-Russisk Forening ikke er en "venskabsforening mellem Danmark og Rusland som stater".

Men derimod er det er en "uafhængig civilsamfundsorganisation af Ruslandsinteresserede til oplysning om russisk kultur og samfundsliv i Danmark og til fremme af forståelsen mellem vore to folk".

/ritzau/