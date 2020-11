Dansk selskab er klar til at teste coronavaccine på mennesker

Danske AdaptVac er klar til at teste coronavaccine på mennesker i januar. Projektet skal skaffe finansiering.

Det danske vaccinefirma AdaptVac er klar til at teste sin coronavaccine på mennesker i januar 2021.

Det skriver DR.

AdaptVac har arbejdet på en vaccine siden marts, hvor firmaet fik en bevilling på 20 millioner kroner fra EU.

- Det er en kæmpe milepæl, siger Adam Sander, som er lektor på Københavns Universitet og leder i AdaptVac.

- Vi tror, at vi har en af de bedste vacciner i verden, siger han til DR.

Der er et stykke vej til en færdigudviklet vaccine, og AdaptVac er i øjeblikket langt efter de virksomheder, som er længst fremme med at udvikle en vaccine.

Samlet er der ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 48 vacciner under udvikling, som er nået så langt, at de bliver testet på mennesker.

11 af projekterne er så fremskredne, at de er i den sidste og afgørende af tre faser, som man skal igennem under udviklingen af en vaccine eller anden medicin.

Derudover er der 164 projekter, som er i den prækliniske fase, hvor man tester på dyr. Det er denne fase, som AdaptVacs projekt er i.

Det næste skridt for AdaptVac er at teste vaccinen på en mindre gruppe mennesker i Tyskland og Holland.

Ud over heftig konkurrence på markedet for udvikling af vacciner skal der også skaffes flere penge, hvis AdaptVacs vaccine skal færdigudvikles.

AdaptVac indgik i juli en samarbejdsaftale med den danske biotekkoncern Bavarian Nordic om udviklingen af en vaccine.

Hvis den skal færdigudvikles, kræver det et beløb på op mod to milliarder kroner, og indtil videre har Bavarian Nordic haft vanskeligt ved at skaffe pengene.

