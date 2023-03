Dansk skib sejlede angiveligt efter russiske skibe nær Nord Stream

Det danske patruljefartøj "P524 Nymfen" sejlede ifølge det britiske medie The Times i området omkring gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, fire dage før de blev ramt af flere eksplosioner 26. september sidste år.

Ifølge det tyske medie T-online, var også seks russiske krigsskibe i området samtidig, heriblandt ubåds-støtteskibet "SS-750" der havde miniubåden "AS-26" med.

Det russiske skib slukkede ifølge mediet sin transponer - en sporingsenhed - da den var i nærheden af det område, hvor gasrørledningerne nogle dage senere blev sprængt i stykker.

At både det danske skib og de russiske skibe var i området tyder ifølge Jyllands-Posten på, at Forsvaret "efter alt at dømme" har haft kendskab til de seks russiske skibe i godt et halvt år, da det "sandsynligvis" var derfor, "P524 Nymfen" var i området.

Ifølge The Times kom det danske skib fra Nexø og satte kursen mod det sted, hvor eksplosionen på Nord Stream 1 skete. Her lå skibet stille en halv time, før dets transponder blev slukket.

Herefter var den slukket i flere timer.

Kort efter sejlede også et svensk skib - K31 Visby - til området.

Jyllands-Posten har skrevet til Forsvarskommandoen i Danmark for at høre, hvad det danske skib lavede i området, og om det var sendt afsted på grund af de russiske skibe.

- "P524 Nymfen"s færden omkring den 22. september 2022 fulgte den normale opgaveløsning for enheden, der var indsat som en del af farvandsovervågningen i danske farvande, lyder svaret fra Forsvarskommandoen.

Avisen har også forsøgt at få en kommentar fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der ikke vil kommentere sagen.

I medierne er der blandt andet blevet beskrevet en teori om, at en yacht, der lagde til på den lille danske ø Christiansø nær Bornholm, spillede en rolle. Det lød samtidig, at proukrainske aktivister skal have været involveret.

Det har den russiske præsident, Vladimir Putin, dog tidligere afvist tidligere på måneden.

- Denne terrorhandling var åbenlyst udført på statsniveau. Der er ikke nogen amatører, der kan gennemføre sådan en handling, sagde Putin.

/ritzau/