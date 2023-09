Dansk Skoleskak åbner motionscenter for hjernen i 2024

Mens det længe har været almindeligt at bruge et motionscenter til at træne kroppen, bliver det nu også muligt at besøge et motionscenter for hjernen.

I efteråret 2024 slår organisationen Dansk Skoleskak nemlig dørene op til Skakkens Hus - hjernens motionscenter.

Det sker i Sølvgade i København.

- Det er nødvendigt, så vi kan få trænet de små grå. Det er hjernen, vi er udfordret på med AI (kunstig intelligens, red.) og ChatGPT. Så bliver vores hjerner måske lidt sløvere over tid, siger Mads Jacobsen, der er generalsekretær for Dansk Skoleskak.

Han betegner Skakkens Hus - hjernens motionscenter som et mødested. Det vil være tilgængeligt for folk i alle aldre og vil tilbyde aktiviteter for både børnehavebørn, skolebørn og ældre.

Mødestedet bliver 750 kvadratmeter stort og skal ligge i stueetagen.

Formålet er at skabe et kulturtilbud, der appellerer til nogle mere tænksomme typer, fortæller Mads Jacobsen.

- Der findes heldigvis mange gode kulturtilbud. Men vi kan lave nogle møder på tværs af generationer, der kan starte ordløst. Undervejs kan samtalen udvikle sig. Vi tror, at det kan appellere til nogle af de mere tænksomme typer, siger han.

Dansk Skoleskak håber også, at mødestedet vil tiltrække borgere fra den ældre del af befolkningen. Blandt andet mener Mads Jacobsen, at aktivitetsstedet vil have potentiale for seniorer uden et stort netværk.

- Vi kan noget helt særligt i forhold til især drenge og mænd. Vi kan have et ordløst udgangspunkt. Det betyder ikke, at vi ikke skal snakke sammen, men vi kan tale mindre, siger han.

Mads Jacobsen fremhæver også, at skak består af klare regler og struktur.

A.P. Møller Fonden har givet et indledende bidrag til projektet på 7,5 millioner kroner, mens Realdania har støttet med 5 millioner kroner.

Flere kendte navne er ambassadører for Skakkens Hus - hjernens motionscenter.

Blandt andre Svend Brinkmann, som er professor i psykologi og forfatter til flere bøger.

I en pressemeddelelse fra Dansk Skoleskak understreger han, at der bliver behov for mere hjernetræning, når kunstig intelligens fylder mere i hverdagen.

Også den flerdobbelte norske verdensmester i skak Magnus Carlsen er ambassadør for initiativet.

Desuden er den danske kok og iværksætter Claus Meyer samt rektor på Designskolen Kolding og medlem af regeringens trivselskommission, Lene Tanggaard, ambassadører for mødestedet.

Dansk Skoleskak organiserer hvert år skoleskak på hundredvis af skoler landet over. Her bliver skak integreret som en del af skolernes undervisning.

I februar på Skolernes Skakdag deltog 47.515 elever fra 313 skoler. Det var rekordmange.

