Dansk skulptur fjernes fra universitetet i Hong Kong, Messerschmidts sag skal gå om, og sneen falder til jul

Godmorgen og velkommen til årets sidste Morgensamling.

Når man i morgen kan gå til julegudstjeneste, er det første gang i to år, da de på grund af coronasmitte blev aflyst kort før juleaften sidste år.

I år har været endnu et hårdt år for kirkerne, men de kan faktisk ende med at komme styrket ud af året, mener religionssociologer i Kristeligt Dagblad i dag. Religionssociolog Astrid Krabbe Trolle har beskæftiget sig med danskernes brug af kirken, og hun vurderer, at selvom det har været et hårdt år for folkekirken, så har de lange perioder med nedlukninger og den store offentlige opmærksomhed faktisk medvirket til, at danskerne nu forholder sig mere positivt til kirken og den kristne tro.

Læger uden Grænser fylder 50

I går var det 50 år siden, at organisationen Læger uden Grænser blev grundlagt i Paris af en række læger og journalister. Siden har organisationen reddet millioner af liv i verdens brændpunkter, og i 1999 blev den hædret med Nobels Fredspris. Der har været danskere involveret i Læger uden Grænsers arbejde siden 1993, og 465 danskere har været udsendt.

DR har sammen med Læger uden Grænsers danske formand, Heidi Christensen, samlet fem begivenheder, der har været med til at forme organisationen.

Skulptur af dansk kunstner fjernes i Hong Kong

Vi vender blikket mod Hong Kong, hvor valget i søndags skabte overskrifter, da der næsten ingen demokratiforkæmpere var på stemmesedlen på grund af en ændret valglov fra Beijing. I går aftes kunne flere medier så berette, at myndighederne har fjernet den danske kunstner Jens Galschiøts skulptur ”Skamstøtten” fra sin plads på universitetet i Hong Kong.

”Det her kan ende med at blive en stor sag, også internationalt. Det er ikke en hvilken som helst statue, de har fjernet. Det er et symbol, og jeg vil kæmpe den her sag på borgerne i Hongkongs vegne,” siger Jens Galschiøt til TV 2.

Skulpturen er otte meter høj og forestiller en række forvredne kroppe ovenpå hinanden. Den er et mindesmærke til ære for ofrene for massakren på Den Himmelske Fredsplads i Beijing, hvor hundredevis af demokratifortalere blev slået ihjel.

Tredje stik kan forlænge pandemien

I disse dage får tusindvis af danskere deres tredje vaccinestik, det såkaldte booster-stik. Men nu advarer WHO i en video om, at det tredje stik kan forlænge pandemien. Forklaringen er, at vestlige lande lige nu hamstrer vacciner, så deres befolkning kan få det tredje stik samtidig med, at der er store dele af verdenen, hvor vaccinedækningen er meget lav. Det skaber grobund for, at nye mutationer kan sprede sig – også globalt, og særligt slemt står det til på det afrikanske kontinent.

”Jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan tre ud af fire afrikanske sundhedsarbejdere stadig ikke er vaccineret, mens andre lande er i fuld sving med tredje stik,” siger direktør for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Messerschmidts sag skal gå om

I går blev det besluttet, at Morten Messerschmidts sag skal gå om, da dommeren i den oprindelige retssag er blevet erklæret inhabil. Det skriver Ritzau. Messerschmidt blev i august idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk, og det er den dom, der nu er ophævet.

Sagen skal gå om, da dommer i byretten Søren Seerup under 24 timer efter domsafsigelsen likede et Facebook-opslag fra tidligere minister Søren Pind, der kunne tolkes som kritisk over for Morten Messerschmidt. Efterfølgende blev dommerens sociale medier gransket, hvor man fandt 21 likes eller kommentarer siden 2013, der kunne opfattes som kritiske over for Morten Messerschmidt eller Dansk Folkeparti.

Det ligner en hvid jul

”I’m dreaming of a white christmas," sang Bing Crosby, og noget kunne tyde på, at drømmen godt kunne gå i opfyldelse i år.

”Vi er faktisk 100 procent sikre på, at der kommer sne,” siger Peter Tanev til TV 2, og allerede i dag, lillejuleaften, falder der sne i hele landet.

Forskere på Københavns Universitet kan dog være helt sikre på, at de får en hvid jul, skriver Kristeligt Dagblad. For i et iskoldt arkiv i Brøndby har de den mest autentiske julesne til at ligge: Det er nemlig sneen fra det år, hvor Jesus blev født. Det er julesne med stort J, som professor i iskerneforskning kalder det.

Morgensamling takker af for i år er tilbage igen mandag den 3. januar.

God jul og godt nytår.

