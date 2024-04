Dansk spil med international succes vinder også danske Spilprisen

Geometric Interactive vinder tre priser inklusiv hovedprisen ved årets Spilprisen for gådespillet "Cocoon".

Det står klart, efter at Spilprisen tirsdag aften blev uddelt på Bremen Teater i København.

De tre priser består af hovedprisen "Game of the Year", "Best Game Design" samt "Best Visuals".

Og det er et helt specielt spil, som Geometric Interactive har lavet, siger Tim Garbos, der er en del af Spilprisens arrangørudvalg.

- Det er et fantastisk spil, der kombinerer alle de forskellige håndværk inden for spiludvikling.

I spillet hopper man igennem forskellige verdener, som hver byder på gåder, der skal løses. Jo flere gåder man løser, jo mere udfolder universet og mysterierne sig, siger Tim Garbos.

- Det har fantastisk lyd, visuelt udtryk og spildesign, som det formår at binde sammen til en fantastisk oplevelse, når du spiller det.

"Cocoon" var også nomineret til den britiske pris Bafta og vandt årets gennembrud ved prisuddelingen Joystick Awards i London.

Spillet er en klar indikation af det høje internationale niveau, som danske spiludviklere leverer, siger Tim Garbos.

- Det er nærmest hvert eneste år, at Danmarks spilsucceser vinder priser over hele verdenen. Danmark udgiver igen med "Cocoon" et helt fantastisk spil med utroligt vilde kunstneriske og kulturelle bedrifter samt masser af kommercielle succeser.

Tim Garbos fortæller, at der over årene er sket en stor udvikling i både kvaliteten og antallet af spil, der kommer fra danske spiludviklere.

Der blev i løbet af aftenen uddelt ni priser ved Spilprisen, hvor spillet "Figment 2: Creed Valley" også modtog to af dem.

Spilprisen er blevet uddelt i 11 år, og vinderne bliver bestemt af en jury med forskellige branchefolk inden for spilindustrien.

/ritzau/