Dansk sprog har indtaget rockscenen

Efter nogle år, hvor danske musikere sang på engelsk, er pendulet nu svinget i retning af en folkelig sangskrivning, som er mere dansk og mere litterær

Ved de store koncerter og aktuelle albumudgivelser inden for rock- og popmusikken vinder lige nu en ny sangskrivning frem, der er dansk, sprogligt ambitiøs og trækker på hele litteraturhistorien.

Samtidig har danskerne i skrivende stund indsendt flere end 1000 danske sange til Folkehøjskolernes Forenings højskolesangbogsudvalg, fordi de finder dem værdige til at stå i den kommende 19. udgave af den sangbog, som har status som den folkelige danske sangs fineste skatkammer.

Og netop i disse dage gennemføres over 1000 musik- arrangementer, som har det tilfælles, at de skal hylde og forny den danske sang. Siden Spil Dansk Ugen blev indledt i torsdags, har Danmarks Radios radiokanaler ryddet mange sendeflader til dansk musik, og den musikalske festuge kulminerer i denne weekend med koncerter og fællessangsarrangementer landet over.

Ifølge Mads Krogh, musikforsker og lektor ved Aarhus Universitet, er der stor spændvidde i dansk musikkultur, men overordnet set er pendulet de seneste 10 år svinget stadig mere i retning af traditionsbevidste, dansksprogede tekster.

”Der er en klar tendens til, at kunstnere synger mere på dansk. Både fordi de synes, de på modersmålet kan udtrykke mere om deres egen livsverden, og fordi de gerne vil skrive sig ind i en tradition. Lige nu ser vi ambitiøse danske rocktekster vende tilbage, både i en bredt appellerende udgave hos orkestre som Folkeklubben og Sonja Hald, i en mere skæv udgave hos en sangskriver som Bisse og i en ny inderlighed hos Søren Huss,” siger han.

Ifølge Mads Krogh var rocken engelsksproget, da den kom til Danmark i 1950’erne. Fra 1967 og frem slog danske tekster mere og mere igennem, men fra 1990 og frem til midten af 2000’erne kom en stærk engelsksproget modbølge. Nu er modersmålet vendt stærkt tilbage.