Dansk studie: blodtryksmedicin øger ikke risiko for corona

Ifølge nyt dansk studie giver hjerte- og blodtryksmedicin ikke øget risiko for coronasmitte.

Hvis du bruger enten blodtryks- eller hjertemedicin, er du ikke i øget risiko for at blive smittet med coronavirus eller få et værre forløb med sygdommen Covid-19.

Det viser et nyt dansk studie, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Emil Fosbøl, hovedforfatter på studiet og overlæge på Hjertemedicinsk Klink på Rigshospitalet, er glad for studiets resultater.

- De her lægemidler er noget, vi har undersøgt gennem årtier. Og det er noget af det bedste medicin, vi har.

- Vi ville være rigtige kede af det, hvis mange mennesker stoppede med at bruge det unødvendigt, siger Emil Fosbøl.

Tidligere i coronaepidemien var der frygt for, at medicinen skulle øge risikoen for coronasmitte og give et mere alvorligt sygdomsforløb, for de der blev smittet.

Det fik ifølge pressemeddelelsen nogle patienter til at stoppe med at tage deres hjerte- eller blodtryksmedicin af frygt for smitte med coronavirus.

Omkring en halv million danskere bruger hjerte- eller blodtryksmedicin.

/ritzau/