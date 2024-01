Dansk studie finder ingen bivirkninger ved MFR-vaccine

MFR-vaccinen - som er mod mæslinger, fåresyge og røde hunde - har ikke de almindelige bivirkninger, som den ellers bliver beskyldt for.

Det viser en ny dansk vaccineundersøgelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Undersøgelsen bygger på et såkaldt lodtrækningsstudie blandt 6540 danske spædbørn i alderen fem til syv måneder.

Og resultatet viser at der ingen forskel på bivirkninger er blandt de børn, der fik en MFR-vaccine og de børn, der i stedet fik placebo i form af sterilt vand.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så når vi tidligere fortalte forældre, at de kunne forvente, at en del børn fik bivirkninger til vaccinen, er det altså ikke helt rigtigt, siger professor i infektionspædiatri og leder af forsøget Lone Graff Stensballe.

Bivirkninger har fået nogle forældre til at fravælge vaccinen til deres børn både i Danmark og i resten af verden, forklarer hun.

Men det er der ifølge professoren ingen grund til.

- Fravær af bivirkninger i et så stort og veldesignet forsøg tyder på, at MFR-vaccinen, som ellers har været uberettiget udskældt og givet anledning til bekymring hos forældre, giver langt færre bivirkninger end frygtet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har siden 2017 anbefalet vacciner mod mæslinge fra seksmånedersalderen i særlige situationer, hvor risikoen for smitte er stor.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den anbefaling er dog givet uden reel afprøvning af effekt og bivirkninger af vaccinen til de seks måneder gamle spædbørn.

Samlet set viser resultaterne af den danske undersøgelse, at MFR-vaccinen i de særlige risikosituationer er "helt sikker" at give allerede fra seksmåneders alderen, lyder det.

- Studiet giver evidens for, at en dosis mæslingeholdig vaccine ved seksmånedersalderen er sikker og effektiv, hvis den efterfølges af de senere anbefalede doser, siger Natasha Crowroft, som er senior teknisk rådgiver for mæslinger og røde hunde i WHO i meddelelsen.

Ifølge Rigshospitalet blev 94 procent af danske spædbørn MFR-vaccineret i 2022. Globalt var 83 procent af alle børn vaccineret mod mæslinger i 2022.

/ritzau/