Dansk studie kan ikke bekræfte at mundbind beskytter mod smitte

Dansk studie tyder på, at mundbind giver moderat beskyttelse mod corona. Intet kan dog konkluderes.

Et stort dansk studie har ikke fundet nogen signifikant beskyttelse mod coronasmitte mellem to grupper, hvor den ene bar mundbind, mens den anden undlod.

I studiet har man udelukkende undersøgt, om personerne med mundbind blev beskyttet bedre mod virusset og ikke, hvorvidt mundbind begrænsede smitte af andre.

Studiet kan blandt andet af den årsag ikke bruges til at konkludere noget bredt om anvendelsen af mundbind som et effektivt middel til at reducere coronasmitte, mener forskerne bag studiet.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Rigshospitalet.

- Resultaterne kan tyde på en mindre effekt med en 15-20 procents reduktion i smitten med corona ved at gå med mundbind. Men når ændringerne er så små, er der en statistisk usikkerhed på dem, siger professor og overlæge Henning Bundgaard, der er en af forskerne bag studiet.

- Det betyder, at der kan være en større effekt. Det kan også være, at der ikke er en effekt. Men samlet set ser det for os ud til, at der er en mindre effekt af det.

Studiet har undersøgt to grupper med samlet over 6000 deltagere tilbage i april og maj. Her var det ikke udbredt at gå med mundbind i Danmark.

Til gengæld var en række institutioner, arbejdspladser og restauranter lukket.

Og netop forholdene i foråret er værd at holde sig for øje, forklarer Henning Bundgaard.

- Vi undersøgte ikke, hvordan det ser ud, hvis man ikke holder afstand, siger han.

- En anden meget vigtig ting er, at vi ikke har undersøgt effekten af, hvis den syge går med mundbind. Altså hvis jeg er smittet med coronavirus, og jeg tager et mundbind på. Det har vi ikke undersøgt. Der er måske den allerstørste effekt.

- Begge dele kan gøre det til en god grund at gå med mundbind, siger han og påpeger, at mange smittede ikke udviser symptomer og derfor kan være uvidende om deres smitte og agerer derefter.

I gruppen uden mundbind fik 2,1 procent af deltagerne corona i den periode, studiet stod på. 1,8 procent af deltagerne i gruppen med mundbind fik corona.

Forskellen er ikke stor nok til at konkludere, at der er en gevinst ved at bruge mundbind i forhold til at beskytte sig selv.

Dermed er der grænser for, hvad man udlede af studiet.

Forskerne understreger, at man ikke på baggrund af dette studie kan drage nogle konklusioner om udbredt brug af mundbind i offentligheden som tiltag for at inddæmme smitte af corona.

- Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere Sars-CoV-2-infektioner (coronavirus, red.), skriver forskerne bag i pressemeddelelsen fra Rigshospitalet.

/ritzau/