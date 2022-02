Dansk studie: Unge med corona døjer med langvarige symptomer

Mange unge, der har været smittet med coronavirus, rammes af senfølger, men også blandt ikkesmittede unge er der tegn på langvarige symptomer efter nedlukning og isolation.

Det viser resultater fra det danske forskningsprojekt LongCovidKidsDK, som tirsdag er blevet publiceret i tidsskriftet The Lancet Child and Adolescent Health.

Ifølge studiet beretter 62 procent af unge, der har haft covid-19, om mindst et længerevarende symptom i over otte uger. For unge uden corona er det 57 procent - for eksempel symptomer som følge af dårlig trivsel under pandemien.

I spidsen for studiet står Selina Kikkenborg Berg, professor i kardiologi ved Hjertecentret på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- Vi finder, at der er senfølger blandt unge i Danmark. Vi kan se, at der er mange langvarige symptomer i begge gruppe, men der er flere blandt dem, der har haft corona, konkluderer hun.

De hyppigst indberettede senfølger for begge grupper er hovedpine, udmattelse, appetitløshed, problemer med hukommelse og koncentration samt vejrtræknings- og lungebesvær.

Det er kendte symptomer for mange, og det gør det svært at definere senfølger helt præcist, forklarer professoren.

- Der er nok en del, som camoufleres af, at det er almindelige symptomer, som man godt kan have alligevel.

- Men formålet var ikke at sige, præcis hvor mange der har senfølger, for vi har jo heller ikke engang en egentlig diagnose. Vi kan se, at det findes, og at der er unge, der går og døjer med langvarige symptomer efter corona.

Det har overrasket forskerne, at så mange ikkesmittede unge også døjer med symptomer i forskellig grad.

- Vi har jo ikke lavet den helt samme undersøgelse før corona, så vi sammenligner ikke bare med nogen, der lever et helt almindeligt ungdomsliv. Det har ingen af os gjort under pandemien.

- Så man kan sige, at dem, der har levet under pandemien, men uden at blive smittet, også har haft det dårligt. Det viser andre studier også: mere angst og depression, dårligere fysisk helbred.

Dermed mener Selina Kikkenborg Berg, at det giver mening også at tale om pandemiske senfølger, der handler om mistrivsel.

- Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, for unge skal ikke gå og være dårlige i lang tid. Jeg kan godt forstå, at man taler om pandemi-symptomer, og det siger noget om, at vi ikke passer på dem ved at sende dem hjem i isolation.

Forskerne har samlet svar mellem juli og september sidste år, og derfor indgår svar fra omikronsmittede ikke.

Men fordi omikron er mere smitsom og dermed øger antallet af smittede, kan der relativt set være flere, som rammes af senfølger, forklarer professoren.

I aldersgruppen har i alt 24.315 tidligere smittede og 97.257 ikkesmittede unge været inviteret til at deltage. Af dem indgår svar fra henholdsvis 6630 og 21.640.

