Dansk sygeplejerske og fysioterapeut skal behandle de civile i Gaza

Danmark sender én sygeplejerske og én fysioterapeut fra Forsvaret til det franskledede hospitalsskib i Egypten.

Det skriver Forsvarsministeriet i pressemeddelelse.

Det danske bidrag skal hjælpe med handling af civile fra Gaza i forbindelse med konflikten i Mellemøsten mellem Israel og den militante bevægelse Hamas.

Forsvarsministeriet oplyser, at bidraget ydes efter en konkret fransk efterspørgsel om netop det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har i dag orienteret Folketingets partier om, at Danmark udsender et personelbidrag til det franskledede hospitalsskib i Egypten.

- Den danske sygeplejerske og fysioterapeut fra Forsvaret skal hjælpe med at behandle civile fra Gaza. Det er godt og vigtigt, at Danmark og dansk forsvar kan bidrage til den humanitære indsats i området i en svær situation, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Det danske bidrag skal være på hospitalsskibet i cirka to uger. Men trods det "mindre danske bidrag" er det vigtigt. Det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

- Den humanitære situation i Gaza er katastrofal, og det er fra dansk side vigtigt at hjælpe, hvor vi kan.

- Derfor er det også positivt, at vi kan støtte det franske initiativ. Selv om der er tale om et mindre dansk bidrag, imødekommer vi det, som Frankrig konkret efterspørger, siger Løkke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konflikten i Mellemøsten har stået på siden 7. oktober. Her indledte den militante bevægelse Hamas et angreb på Israel. Siden da har Israel gennemført angreb i Gaza.

24. november begyndte en midlertidig våbenhvile, men siden 1. december har kampene stået på igen.

Både Frankrig og Italien har udsendt hospitalsskibe for at behandle sårede palæstinensere i nærheden af Gaza.

Frankrig har omdannet helikopterhangarskibet Dixmude til et hospitalsskib. Her er der cirka 40 sengepladser. Her behandles civile, som evakueres fra Gaza til Egypten.

/ritzau/