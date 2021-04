Dansk testindsats koster 50-100 millioner om dagen

Hvis den nuværende testkapacitet udnyttes, koster det 50-100 millioner hver dag, vurderer Justitsministeriet.

Coronatest er grundlaget for genåbningen af Danmark, har regeringen sagt, og i øjeblikket testes hundredtusinder af borgere hver dag.

Nu sætter Justitsministeriet tal på, hvor meget den omfattende testindsats koster.

Ministeriet skønner, at den danske testindsats vil koste mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen.

Det oplyser ministeriet i en skriftlig kommentar, efter at det borgerlige netmedie Indblik anmodede ministeriet om svar om prisen.

- Hvis en test i gennemsnit koster 100 til 200 kroner, kan det groft skønnes, at testindsatsen koster mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen, hvis den samlede testkapacitet udnyttes fuldt ud, skriver ministeriet.

Det estimerede beløb er forbundet med "en betydelig usikkerhed", understreges det.

Regnestykket tager udgangspunkt i den nuværende testkapacitet på 500.000 daglige test landet over.

Regeringen vil have testkapaciteten op på 700.000. Det er stadig i udbud, og derfor kendes de præcise priser ikke.

De private testleverandører betales kun for de test, der udføres.

- Det betyder, at hvis der udføres cirka 100.000 private antigentest, og der er en kapacitet på cirka 200.000, vil staten kun betale for de 100.000 test, oplyser ministeriet.

Ministeriet kalder den styrkede testindsats for "et afgørende redskab i genåbningen af Danmark".

- Udgifter til test skal derfor ses i forhold til de betydelige omkostninger, der er forbundet med en fortsat delvis nedlukning af samfundet.

- Uden testindsatsen ville vi løbe en større risiko for at måtte lukke ned igen, fordi vi ikke vil have det samme overblik over smitteudviklingen. Og det kunne blive rigtig dyrt. Der vil naturligvis ske løbende justeringer af testindsatsen, som vil påvirke omkostningerne, skriver ministeriet.

/ritzau/