Dansk tronskifte trækker overskrifter fra Berlin til Sydney

Fra London og Berlin til Sydney trækker det danske tronskifte søndag overskrifter.

- Frederik ist neuer König! (Frederik er ny konge!, red.), stod der på forsiden af det tyske tabloidmedie Bild, kort efter at tronskiftet var en realitet søndag.

Imens fokuserer det australske public service-medie ABC ikke overraskende på den nye dronning Mary.

- Australiens prinsesse Mary bliver dronning af Danmark med den royale proklamation af kong Frederik X, står der øverst på ABC News' hjemmeside.

Det australske medie fortæller blandt andet historien om, hvordan det nye kongepar i år 2000 mødte hinanden på en pub i Sydney.

Søndag kunne de så træde frem på balkonen på Christiansborg Slotsplads, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) udråbte den nye konge.

Særligt ét øjeblik hæfter flere medier sig ved:

- Et kys på balkonen, mens titusindvis ser Danmark få en ny konge, står der på forsiden af britiske BBC, som har et billede af kong Frederik X og dronning Mary, der kysser, på forsiden.

Også det store amerikanske nyhedsbureau AP samt CNN bringer en forsidehistorie om tronskiftet.

Sidstnævnte bemærker, at han kong Frederik så "berørt ud, da han vinkede til de tusinder, som var forsamlet i hovedstaden København for at bevidne starten på en ny æra".

I de andre nordiske lande fylder det danske tronskifte ligeledes en hel del. De store norske og svenske medier bringer en lang række historier om det nye kongepar.

- Rørt Frederik 10. hilser folket, står der på forsiden af norske NRK, der bringer billeder af en storsmilende kong Frederik i karet.

- Nu är han Danmarks kung, fastslår svenske SVT.

Selv store asiatiske medier skriver om det nye kongepar.

Det gælder blandt andet South China Morning Post, der holder til i Hongkong, The Times of India og filippinske The Manila Times, som skriver, at dronning Margrethes abdikation markerer en "ny æra for Danmark".

