Dansk uddannelsesstøtte til børn i kriseramte lande er "en dråbe i havet"

Uddannelsen for næsten 49 millioner børn og unge er i ekstrem høj risiko for at falde fra hinanden, viser en ny rapport fra Red Barnet. Organisationen mener, at Danmark bør hjælpe med flere penge, end tilfældet er i dag