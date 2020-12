Dansk vaccinechef: Nu har vi en effektiv og sikker vaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefaler en betinget godkendelse af vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Danmark og de øvrige lande i EU står nu med en coronavaccine, som er effektiv og sikker i kampen mod coronavirus.

Sådan lyder det fra Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mandag har anbefalet en betinget godkendelse af coronavaccinen fra de to selskaber Pfizer og BioNTech.

- Det er en historisk begivenhed for europæerne og danskerne, at man nu er nået frem til, at vaccinen er effektiv, sikker og teknisk i orden, siger han.

Næste skridt er, at EU-Kommissionen godkender vaccinen, hvilket ventes at ske meget hurtigt.

- Det vil være helt usandsynligt, at der ikke kommer en godkendelse meget hurtigt, siger Thomas Senderovitz.

Derefter kan de første danskere efter planen bliver vaccineret mellem jul og nytår.

Thomas Senderovitz har gennem de seneste måneder haft som mærkesag, at godkendelsen af coronavaccinen ikke måtte gå for hurtigt.

Oprindeligt havde EMA sat 29. december som dato for godkendelsen, men det blev skubbet frem til 21. december.

Thomas Senderovitz er tilfreds med den afsluttende proces, selv om der er blevet sat turbo på.

- Vi har gennemgået det minutiøst, og folk har arbejdet dag og nat, og det er gået hurtigt, fordi folk har stillet op, siger han.

Han afviser, at der fra dansk side har været politisk pres for at få godkendelsen hurtigere igennem.

- De folk, der laver arbejdet, er under pres, fordi alle folk venter på vaccinen. I Danmark har der ikke været noget pres fra regeringen eller det politiske bagland.

- Vi har kigget på, hvordan man - inden for forsvarlige rammer - kan få det gjort hurtigere, siger han.

Flere EU-lande - herunder Tyskland - har kritiseret, at EU har været langsom til at få vaccinen godkendt.

I Storbritannien og USA er der givet en nødautorisation til vaccinen.

Det er ikke den samme proces, EU har, hvor man giver en betinget godkendelse, som kræver en mere grundig gennemgang, men i Storbritannien og USA er vaccinen hurtigere taget i brug.

Thomas Senderovitz mener ikke, at det kunne være gået hurtigere i EU.

- Hvis man havde godkendt for to uger siden, havde man sikkert spurgt mig, om det ikke var gået for hurtigt.

- Man kunne også have startet med at vaccinere med en russisk vaccine endnu tidligere i forløbet, og sådan kunne man blive ved.

- Processen i EU er, at man ikke går på kompromis med grundighed, når man godkender lægemidler - herunder vacciner.

- Hvis vi skulle have gjort det meget hurtigere, så ville vi have gået på kompromis, siger han.

