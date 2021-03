Dansk vaccineleverandør går sammen med medicinalgigant

Tyske CureVac og Novartis fra Schweiz har indgået samarbejdsaftale om produktion af coronavaccine.

Det tyske biotekselskab CureVac, der er langt fremme i udviklingen af en coronavaccine, har et indgået et samarbejde med den schweiziske medicinalgigant Novartis.

Det fremgår af en meddelelse fra CureVac.

Der er tale om en produktionsaftale, hvor Novartis på sin fabrik i byen Kundl i Østrig vil kunne fremstille CureVacs vacciner.

Ifølge aftalen vil Novartis kunne starte med at producere vaccinen i andet kvartal og vil kunne producere op til 50 millioner doser i år og 200 millioner næste år.

Novartis har også en aftale med Pfizer/BioNTech om at hjælpe med produktionen af selskabernes coronavaccine.

CureVac er en af de seks vaccineproducenter, som EU - og dermed Danmark - har indgået indkøbsaftaler med.

Danmark har via EU lagt billet ind på at købe 9,1 million vaccinedoser fra CureVac. Det vil kunne vaccinere omkring 4,5 millioner borgere, da man skal have to stik.

CureVac er i øjeblikket i gang med et fase 3-studie med sin coronavaccine, hvor den bliver testet på 35.000 personer i Europa og Latinamerika.

CureVac forventer at kunne præsentere resultater fra forsøget i midten af april.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er allerede begyndt at se på de foreløbige resultater af forsøget.

CureVacs administrerende direktør, Franz-Werner Haas, udtalte i sidste uge, at selskabet forventer en godkendelse af vaccinen i EU i slutningen af maj eller starten af juni.

I øjeblikket er der godkendt tre vacciner i EU, som også er taget i brug i Danmark. Det er vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

11. marts skal Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tage stilling til, om det vil anbefale en godkendelse af vaccinen fra amerikanske Johnson Johnson.

/ritzau/