Danske Bank-direktør: Har ikke været dygtige nok i hvidvasksag

I 2017 afslørede Berlingske, at Danske Bank var involveret i en milliardstor sag om hvidvask af penge.

Danske Bank har ”åbenlyst” ikke været gode nok til at løfte det ansvar, det havde, i sagen om hvidvask af flere milliarder kroner i bankens estiske filial.

Det siger kommunikationsdirektør Kim Larsen fra Danske Bank under en debat på årets Folkemøde om Danske Banks håndtering af hvidvasksagen.

- Når vi kigger tilbage på sagen, skulle vi have gjort mere, og vi skulle have gjort det hurtigere, siger han.

- Det var ikke hårdt og hurtigt nok, men det var ikke, fordi vi ikke gjorde noget. Men med den viden, vi har i dag, skulle vi have gjort mere hurtigere.

Sagen om Danske Bank begyndte at rulle i 2017 efter en stribe historier i Berlingske. Heri kom det frem, at bankens afdeling i Estland er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning for milliarder af kroner.

Banken har fået hård kritik for sin håndtering af sagen - både af Finanstilsynet i Estland og Danmark. Den bliver stadig undersøgt af de estiske myndigheder og Bagmandspolitiet.

Larsen peger på, at hvidvasken fandt sted i en periode, hvor der ikke var meget fokus på problemstillingen - hverken i samfundet eller i den finansielle sektor. Han understreger dog, at det er en meget alvorlig sag.

Ifølge kommunikationsdirektøren bruger Danske Bank rigtig mange ressourcer på at komme til bunds i sagen. Lige nu er der således to interne undersøgelser i gang af sagen. En om, hvad der konkret skete, samt en, der kortlægger, hvem der vidste hvad hvornår.

Ifølge Berlingske advarede en whistleblower således allerede banken om problemer med mulige ulovligheder. Alligevel blev undersøgelserne først igangsat i september 2017.

Begge undersøgelser ventes klar til september.

/ritzau/