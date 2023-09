Danske Bank tøver med beslutning om at lukke Christiania-automater

Danske Bank har endnu ikke truffet en beslutning om, hvorvidt bankens hæveautomater på Christianshavn skal lukkes.

Det oplyser Danske Bank i et skriftligt svar til Ritzau.

- Vi lytter naturligvis til myndighederne, og vi er klar til at indgå i dialog med dem om, hvad vi kan gøre med vores pengeautomater på Christianshavn Torv fremadrettet.

Banken har to hæveautomater i området, som ligger tæt på Christiania.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her er debatten om hashhandel og organiseret kriminalitet igen blusset op, og flere automater er kendt som travle, da de blandt andet bruges til at finansiere hashkøb på Christiania.

- Det er ikke en enkel beslutning, da en del borgere i området, herunder ældre, fortsat har behov for at kunne hæve kontanter. Men vi melder ud, når vi har truffet en beslutning, lyder det i kommentaren.

Om Danske Bank på nuværende tidspunkt allerede er i dialog med myndigheder om bankens automater i området, fremgår ikke.

Ligeledes afviser banken at oplyse, hvornår en beslutning forventes taget.

I sidste uge meddelte Nordea, at man efter dialog med politiet lukker bankens to hæveautomater på Christianshavn for at bekæmpe den økonomiske kriminalitet på Christiania.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder i Nordea Danmark, udtalte om beslutningen til FinansWatch:

- Vi tager bekæmpelse af økonomisk kriminalitet meget alvorligt, og vi er fuldt opmærksomme på den negative rolle, som kontanter har i de kriminelle miljøer.

Nordeas lukning af de to hæveautomater vil ske hurtigst muligt og senest i løbet af denne uge, oplyste Nordea desuden.

Københavns Politi har over for FinansWatch bekræftet, at det er i dialog med banker om at bekæmpe kriminaliteten på Christiania.

/ritzau/