To danske børn er smittet med mæslinger efter udlandsrejse

To danske børn er over sommeren konstateret smittet med børnesygdommen mæslinger efter rejse til det samme europæiske land.

Det skriver TV 2.

En person yderligere med til relation til et af børnene er også blevet smittet.

Børnene, der er i førskolealderen, er fra Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De to tilfælde understreger, at mæslinger stadig findes mange steder i verden, og at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse, oplyser Statens Serum Institut til TV 2.

SSI opfordrer nu praktiserende læger i særligt de to regioner til at være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger.

Styrelsen for Patientsikkerheden kan af hensyn til GDPR-regler ikke oplyse, hvilket europæisk land de to børn har rejst i, skriver TV 2.

Med de tre tilfælde af konstateret smitte med mæslinger har der nu været i alt fire smittetilfælde i 2023. I både 2021 og 2022 blev der ikke konstateret smitte med mæslinger i Danmark.

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og kan variere fra et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlig sygdom med betændelse af hjernehinderne.

I Europa ender hvert fjerde til femte mæslingetilfælde i barnealderen med hospitalsindlæggelse, skriver SSI på sin hjemmeside.

/ritzau/