Danske børnelæger har tilset fem danske børn i al-Roj-lejren

Børnelæger fra Danmark har onsdag tilset fem børn med dansk statsborgerskab i den syriske lejr al-Roj. Det oplyser Udenrigsministeriet til TV 2 i et skriftligt svar.

Ifølge TV 2 fremgår det ikke af Udenrigsministeriets svar, hvad børnelægerne har fundet ud af, om børnenes sundhedstilstand.

Al-Roj er en kurdisk-kontrolleret fangelejr i det nordøstlige Syrien. Her bor børnene med deres fire mødre. De er forment adgang til Danmark, da alle har mistet deres danske statsborger efter tidligere at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Regeringen har besluttet, at de fem børn kan komme til Danmark. Det bliver dog på betingelse af, at deres mødre ikke kommer med.

Lejren er ikke en rolig lejr, og i slutningen af april slog et tidligere forsøg på at lade danske børnelæger tilse børnene fejl. Sikkerhedssituationen i lejren betød, at lægerne ikke kunne komme til lejren.

Da børnelægerne fra Danmark onsdag kunne tilse børnene mødtes de også med repræsentanterne fra sundhedsklinikken i lejren, skriver TV 2.

Her drøftede lægerne den generelle sundhedssituation og konkrete muligheder for lokal behandling af børnene.

Berlingske har tidligere beskrevet, at børnene i lejren lider af både underernæring og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Danske speciallæger har utvetydigt anbefalet, at børnene evakueres til Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opfordrer i svaret til TV 2 mødrene om at lade deres børn vende tilbage til Danmark uden dem.

- Al-Roj-lejren er ikke et sted for børn, siger Jeppe Kofod ifølge TV 2.

/ritzau/