Danske brandfolk skal kæmpe om håneretten på agilitybane

Det kan blive "once in a lifetime", når danske brandfolk skal dyste mod hinanden på en stor agilitybane i Odense torsdag.

I forbindelse med at den europæiske brandmandskonkurrence, FireFit Championships, bliver afholdt onsdag, har Danske Beredskaber fået lov til at lave et dansk mesterskab dagen efter.

- I år har vi den glæde, at vi kan byde konkurrencen velkommen i Danmark og Skandinavien for første gang, siger han.

- Vi er så heldige, at vi i samarbejde med FireFit har fået lov til at lave et dansk mesterskab, hvor 19 danske beredskaber stiller op med to personer på hvert hold.

Mere end 50 brandfolk fra hele Europa skal onsdag dyste mod hinanden i fem discipliner om at blive det hurtigste hold.

Den vigtigste præmie kan dog vindes torsdag, når de danske brandfolk skal dyste om "håneretten" i det danske mesterskab.

- Vi er en lille niche af brandfolk i Danmark, så den vigtigste præmie er håneretten over for de andre beredskaber, siger Klaus Vibe Hebsgaard.

De fem discipliner skal gennemføres på en 42 meter lang bane, der er delt op i to spor - et til hver deltager.

- Der er ingen tvivl om, at banen er fysisk krævende hele vejen igennem, siger Klaus Vibe Hebsgaard og kalder deltagerne for topatleter.

- De hurtigste gør det (gennemfører banen red.) på under tre minutter, tilføjer han.

Den første disciplin er trappeløb, hvor en 19 kilo tung slangepakke skal bæres op i et cirka 12 meter højt tårn.

Herefter går anden disciplin i gang, hvor endnu en 19 kilo slangepakke skal hives op i tårnet med snor.

Deltagerne skal efterfølgende løbe ned ad trappen, hvor der er placeret en slagmaskine. Den skal bankes mindst 25,4 centimeter tilbage med en fire kilo tung hammer.

Med slalomløb skal deltageren fortsætte konkurrencen ved at løbe ned for enden af banen. Her skal en slange trækkes 23 meter, hvorefter deltageren skal sigte på mål med en vandstråle.

Til sidst skal en 80 kilo tung dukke bjærges 30 meter op ad banen med et særligt greb - RAUTEK-manøvren.

- Den sidste disciplin, som jo er rigtig brandmandsrelevant, der er deltagerne presset. Jeg tror, at man er ude at bruge de sidste muskelgrupper, siger Klaus Vibe Hebsgaard.

Det hurtigste hold bliver kåret som danske FireFit-mestre, mens den hurtigste individuelle deltager også kåres.

Udover håneretten er førstepræmien en rejse og ophold til FireFit i Nordamerika. Andenpladsen byder på det samme, men dog et valgfrit sted i Europa, mens tredjepladsen får en tur til Tyskland.

Det er også præmien for den deltager, der hurtigst kommer igennem banen.

