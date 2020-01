Danske Claes Bang som Dracula begejstrer britiske anmeldere

Den nye Netflix-serie "Dracula" får stor ros. Det er især danskeren i hovedrollen, der begejstrer anmelderne.

Den 52-årige danske skuespiller Claes Bang er lige nu aktuel i rollen som Dracula i Netflix-serien af samme navn.

Og de britiske anmeldere er begejstrede for det stykke skuespil, som Claes Bang leverer i rollen.

- Claes Bang skuffede ikke i rollen som Darcula.

- Hans Dracula er vittig, skandaløs, spændende. Hvis Bond-producerne vil tage til Roger Moore-dagene, så er Bang deres mand, skriver det britiske medie The Telegraph.

The Independent giver serien fire ud af fem stjerner og har samtidig også stor ros til den danske skuespiller.

- Det ser aldrig ud som om, han ikke nyder det. Som alle de bedste værter beroliger han os, samtidig med at han begår mere og mere brutale forbrydelser, siger mediet.

The Guardian holder dog ikke igen med stjernerne og giver "Dracula" fem ud af fem stjerner.

En "diabolsk luksus" skriver anmeldere blandt andet, der desuden mener, at serien har det hele.

- Alt, hvad du har brug for, er her. Et mørkt, umætteligt, labyrintisk slot. Knyttede hænder, der hviler på balkonsatser, hvor deres usete ejere lurer i skyggefulde fordybninger(...).

- De primære frygter bliver uundgåeligt vækket, skriver The Guardians anmelder om serien.

"Dracula"-serien er et samarbejde mellem den britiske tv-station BBC og Netflix.

Det er den irske forfatter Bram Stokers roman "Dracula" fra 1897 om den fiktive figur Dracula, der danner udgangspunktet for Netflix' nye serie.

Men Dracula-figuren har også optrådt i en lang række andre film og serier gennem årene.

Claes Bang har været en attraktiv skuespiller i udlandet, siden han i 2017 spillede hovedrollen i Ruben Östlunds "The Square", der vandt Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes.

I Danmark har Bang blandt andet spillet med i "Nynne", "Blå mænd" og "Far til fire - gir aldrig op".

Mens "Dracula" havde premiere på BBC i Storbritannien nytårsdag, kan danskerne se den på Netflix fra den 4. januar.

Serien har tre afsnit, der hver har spillefilmslængde.

/ritzau/