Danske eksperter hjælper Kina med at nå klimamål før tid

Kina, verdens største udleder af drivhusgasser, kan være på vej til at nå sine klimamål før tid.

Det viser nye fremskrivninger for Kinas omstilling, som danske eksperter har været med til at udarbejde.

- Der er kæmpe perspektiver i det, siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, efter lanceringen af rapporten på klimatopmødet COP28 i Dubai.

Her præsenterede han rapporten på den kinesiske stand med Kinas særlige klimaudsending, Xie Zhenhua.

Kina har som mål, at udledningerne skal toppe inden 2030, og at samfundet skal være klimaneutralt inden 2060.

Hvis Kina når sine klimamål flere år før, kan det være store udledninger af drivhusgasser, der spares.

Det kan få betydning for forventningerne til temperaturstigningerne, siger Dan Jørgensen.

- Det betyder også, at angående de fremskrivninger, hvor vi ser, at temperaturen ser ud til at stige med tæt på tre grader, er det formentlig mindre end det, for de bygger jo på de NDC’er (klimamål, red.), som Kina har indleveret.

De danske myndigheder som Energistyrelsen har siden 2005 haft et samarbejde med de kinesiske myndigheder om, hvordan Kinas energisystem og elnet kan omstilles til vedvarende energi.

Her er danske eksperter med til at lave modeller for Kinas energiplanlægning, der viser, at det er muligt at opnå klimamålene hurtigere.

Det kan for eksempel ske, ved at vise hvordan den svingende vind- og solenergi kan passes ind i et elnet, der ellers er indrettet til de stabile fossile kilder.

- Det har vi vist, kan lade sig gøre, og ikke bare med løs hånd, siger Kaare Sandholt, der er rådgiver i den statslige kinesiske tænketank Energy Researh Institute og en af de danskere, som rådgiver de kinesiske myndigheder.

De detaljerede modeller viser også, hvordan kulkraft kan gå fra at være den primære energikilde til kun at være backup.

- Vi har regnet igennem, også time for time omkring energibalancen, hvor man har rigtig meget sol og vind, hvad der skal til som backup. Hvordan man kan bruge kulkraftværkerne som backup, når de skal producere mindre, siger Kaare Sandholt.

De nye fremskrivninger sætter ikke et specifikt årstal på, hvornår Kinas udledninger kan toppe.

Flere internationale tænketankes analyser peger på, at det kan ske omkring 2025.

Kinas særlige klimaudsending, Xie Zhenhua, vil heller ikke sige, konkret hvornår han forventer, at knækket sker.

- Du kan være sikker på, at vi ikke vil toppe i 2030. Det vil være før 2030, siger han.

Kina vil vurdere det i 2025, når den næste femårsplan skal laves. Her vil Kina også opgøre, hvor høje udledningerne bliver på toppunktet, og hvor meget der vil blive sparet ved et tidligere fald, forklarer Xie Zhenhua.

