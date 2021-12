Filmene "Druk" og "Retfærdighedens ryttere" er på The Economists liste over årets 13 bedste film.

To danske film er på fornem liste over årets 13 bedste

To danske biografbaskere er kommet på en hæderkronet liste over årets bedste film.

Thomas Vinterbergs oscarsucces "Druk" er sammen med filmen "Retfærdighedens Ryttere" kommet på det britiske magasin The Economists liste over årets bedste film.

Begge film havde premiere i 2020.

På The Economists liste står de i fornemt selskab med 11 andre i ikkenummereret rækkefølge.

Blandt de øvrige film er James Bond-filmen "No time to die", blockbusteren "Dune" og filmen "The Father", hvor Anthony Hopkins, som for filmen fik en oscarstatuette for Bedste Mandlige Hovedrolle, spiller med.

I begge de danske film, der er produceret af selskabet Zentropa, spiller Mads Mikkelsen hovedrollen.

Om "Druk" skriver The Economist blandt andet:

- Velfortalt på både det gode ved alkohol og på dets farlige sider.

"Retfærdighedens Ryttere", der er instrueret af Anders Thomas Jensen, fik dansk biografpremiere i november sidste år. Den trak over 600.000 billetter.

I USA fik filmen også succes med flotte anmeldelser.

Thomas Vinterbergs film "Druk" vandt i foråret en Oscar som i kategorien Bedste Internationale Film og har siden gået sin sejrsgang verden over.

Rettighederne til både "Retfærdighedens Ryttere" og "Druk" er solgt til en amerikansk genindspilning - førstnævnte til skuespilleren Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appain Way.

/ritzau/