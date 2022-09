Danske FN-veteraner kan se frem til erstatninger

FN-veteraner, der har ventet mange år på at få erstatning for skader, kan forvente snarlig afgørelse af sager.

Mandag er det flagdag for Danmarks udsendte.

Samtidig kan det også blive en god dag for over 400 danske FN-veteraner med krigsskader som eksempelvis PTSD. FN har nemlig nu afsat penge til at behandle deres erstatningssager.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Og ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) er det på tide.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en rigtig god nyhed for vores veteraner. De har ventet mange år på at få anerkendt deres skader.

- Og det er rigtig godt, at FN nu har afsat midler til, at de kan få godtgjort de skader, de har fået, siger forsvarsministeren.

Får veteranerne medhold i deres erstatningssager, kan de få erstatningen udbetalt i løbet af et par måneder. FN-sekretariatet begynder nemlig allerede nu at behandle sagerne.

Danmark har siden 2016 presset på for, at FN skulle fremskynde sin sagsbehandling i sager, hvor danske soldater, der var udsendt for FN, har fået varige men som følge af deres udsendelse.

Erstatningssagerne omhandler tidligere og nu lukkede FN-missioner.

Flere af soldaterne har ventet i mange år på at få erstatning. Nogle af sagerne er fra FN's mission i Jugoslavien i 1990'erne.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser til Jyllands-Posten, at den har sendt 439 ansøgninger til FN siden november 2017.

Af dem er kun 23 sager afgjort. Af de sager har 16 fået tilkendt erstatning.

Og det er sent, at veteranerne får deres erstatning. Men samtidig understreger det også, hvor vigtigt det er, at den nu kommer, fortæller Morten Bødskov.

Det er FN - og ikke Danmark - der skal give erstatning til veteranerne, fordi de var udsendt i FN-regi. Mange af veteranerne får dog hjælp i Danmark, uddyber han.

- Men erstatningsspørgsmålet er et FN-spørgsmål her. Det er en forudsætning for, at man kan få behandlet sin sag af FN-systemet, at erstatningen også kan anerkendes nationalt. Så der er den sammenhæng.

- Så det tager vi fat på nu for alvor, og derfor er der god udsigt til, at de veteraner, der har været udsendt i FN-regi, nu også kan få den erstatning, de fortjener, siger han.

Det er ikke kun danske FN-veteraner, der kan få glæde af, at FN har afsat midler til sagsbehandlingen. Også veteraner fra andre lande kan forvente at få afgjort deres sager.

/ritzau/