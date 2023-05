Danske forskere konstruerer formel i jagt på multivers

Hvad er sandsynligheden for, at der eksisterer flere universer, eller at vores univers er unikt?

Det spørgsmål har tre danske forskere forsøgt at finde svaret på gennem en årrække. Nu er de kommet et skridt nærmere.

Forskerne fra både Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet har i et studie konstrueret en matematisk formel, der kan beregne sandsynligheden for, om det såkaldte multivers findes.

Jakob Stoustrup, der sammen med Henrik Schiøler og Paul G. Hjort lægger navn til studiet, kalder formlen for et forskningsgennembrud.

Samtidig kan det ses som en milepæl, der bringer os tættere på at forstå universet, mener han.

- Idéen slog ned i mig på toppen af et bjerg i USA på en tilfældig søndag, siger Jakob Stoustrup.

- Jeg tænkte på beskaffenheden af universet, og hvordan det egentlig kan være, at tingene går så pænt op?

Forskningsresultaterne er blevet publiceret af Springer Nature i det internationalt anerkendte tidsskrift Journal for General Philosophy of Science.

Forskerne startede med at se på de 30 naturkonstanter, der indgår i forskellige fysiske love og beskriver universets opståen og eksistentielle grundlag.

Hver naturkonstant er defineret ud fra et utal af fysiske målinger, som tilsammen har fået os til at vedtage, at de har en entydig og universel værdi.

Et eksempel er lysets hastighed, der groft sagt altid bevæger sig med 300.000 kilometer i sekundet.

Justerer man det mindste på én af naturkonstanterne, ville betingelserne for liv i vores univers være helt anderledes.

- Kigger man på naturkonstanter, vil de i nogle universer være skruet sådan sammen, at det vil være meget svært for liv at udvikle sig, mens det i andre universer vil være lettere, siger Jakob Stoustrup.

- Og hvis vi forestiller os, at der kun findes et univers, er der rigtig mange ting, der skal falde i hak, før det er gunstigt for os.

Trods den nye formel hersker der stadig et problem.

For at løse formlen skal man nemlig bruge to ting. De naturkonstanter, som man har observeret i vores univers, og modeller, der beskriver, hvor let eller svært det er for liv at udvikle sig.

Modellerne har man ikke endnu, og ifølge Jakob Stoustrup vil de tage mange år at udvikle.

- Vi har en formel, der giver svaret, men vi kan ikke bruge formlen, før vi har modellerne, siger han.

- Vi beskriver i studiet, hvordan man gør, men vi gætter på, at det vil tage omkring 20-30 år at blive færdig med arbejdet.

Når først man har modellerne, vil det potentielt være et kæmpe spring for videnskaben, mener Jakob Stoustrup.

- Det, vi kan få ud af det, er en erkendelse af menneskeheden. Hvis vi begynder at antage, at vi er en del af et multivers, er der nogle ting i fysikkens verden, som vi bedre vil kunne forklare, siger han.

- Vi er både snublende tæt på at finde svaret og uendeligt langt fra. Det er virkelig frustrerende.

Jakob Stoustrup mener samtidig, at formlen er så skridsikker, at sandsynligheden for, at vi alligevel ender med at tage fejl, er meget lille, når først vi har et svar.

- Vi er nødt til at antage, at der er en fordeling af naturkonstanter, og at de kan være uafhængige. Men det ved vi ikke med sikkerhed, siger han.

- Vi drømmer om at finde ud af, hvad naturkonstanterne hvisker til os. Er der noget uden for vores univers?

/ritzau/