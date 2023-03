Danske forskere opdager fugle med nervegift i fjerene

To nye arter af giftfugle er blevet fundet på stillehavsøen Ny Guinea.

Bag fundet står danske forskere.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Fuglearterne bærer rundt på en stærk nervegift, som genetiske forandringer har gjort dem i stand til at tåle.

Ifølge biolog Knud Jønsson, der er en af forskerne bag fundet, er der ikke blevet opdaget nye giftige fuglearter i mere end to årtier.

- Vi var selv ret overraskede over at finde gift i de her fugle. Særligt fordi de her to fuglearter er så almindelige i den her del af verden, siger han i pressemeddelelsen.

Der er tale om fuglearterne gulnakket fløjter og rødnakket klokkefugl.

Den gift, der findes i fuglenes fjer og hud, er nervegiften Batrachoxin. Den minder om den gift, der også er at finde i de gule giftpilefrøer.

I høje koncentrationer vil giften med næsten øjeblikkelig virkning føre til muskelkramper og hjertestop.

- Der er tale om en nervegift, der ved at tvinge musklernes natriumkanaler til at forblive åbne kan udløse voldsomme kramper og i sidste ende medføre døden, forklarer en af de andre forskere bag opdagelsen Kasun Bodswatta.

Giften i fuglene er mindre koncentreret og knap så farlig som pilegiftfrøernes.

Frøerne bruger giften som værn mod rovdyr, og forskerne mener, at giften kan have samme formål hos fuglene.

- De lokale er ikke vilde med stærk mad, og de holder sig fra de her fugle, fordi deres kød brænder i munden som chili, siger Knud Jønsson.

Fuglene producerer ikke selv giften i kroppen, men tilegner sig den fra deres omgivelser.

Selv om forskerne ikke har fastlagt den endelige kilde, mener de, at giften kan stamme fra fuglenes føde.

Der er nemlig fundet biller, der indeholder giften, i nogle af fuglenes maver.

Årsagen til, at fuglene kan have giften i kroppen uden at tage skade, er, at fuglene har udviklet mutationer, der gør giften ufarlig for dem.

