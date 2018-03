Danske ghetto-problemer følger international tendens

Regeringen har netop præsenteret den sjette ghettoplan siden 1994. Nu satses der på endelig at opløse ghettoerne, men udenlandske erfaringer viser, at de såkaldte udsatte boligområder er overordentlig sejlivede

Folk vil spærre øjnene op. Sådan lød det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) inden gårsdagens præsentation af regeringens nye ghettoplan ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Og dét med god grund.

For regeringen går langt for at komme ghettoerne til livs i sin nye plan. Blandt andet lægger den op til skærpede strafzoner, total afvikling af udvalgte ghettoområder med nedrivning af bygninger, at straffe kontanthjælpsmodtagere, der flytter til en ghetto, og i yderste konsekvens lukke skoler, der ikke lever op til faglige krav.