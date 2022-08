Danske husholdninger rammes fortsat af stigende elpriser

Elpriserne fortsætter med at stige med stor hast.

Fra første til andet kvartal alene steg prisen for el for de danske husholdningerne med 11 procent. Det viser tal fra Forsyningstilsynet.

Siden de aktuelle prisstigninger begyndte i andet kvartal sidste år, er de i alt steget 64 procent, fremgår det.

Det får direktør i tilsynet Carsten Smidt til at opfordre borgerne til at tænke en ekstra gang over forbruget.

- Prisstigningerne giver indtryk af en varig opadgående trend, som gør det vigtigere end nogensinde at være opmærksom på, hvor man kan spare på strømforbruget, siger han i meddelelsen.

Det kan dog ikke komme som en overraskelse, at priserne fortsætter sin himmelflugt.

I løbet af de seneste uger har man kunnet se det samme for prisen på gas, der hen over en uge blev 35 procent dyrere. Det skrev Børsen torsdag.

Udviklingen i prisen på de to energiformer hænger sammen. Markedet for el bestemmes nemlig sådan, at det er den dyreste elproducerende enhed, som bestemmer elprisen.

Det kan eksempelvis være et dyrt gasfyr, som sætter prisen.

Børsen skrev, at prisen på gas er femdoblet siden begyndelsen af juni.

Priserne stiger blandt andet på grund af usikkerhed om gasforsyningen fra Rusland. Ruslands gasleverancer til Europa er faldet betydeligt efter landets invasion af Ukraine.

Landet har skruet ned for leveringen via gasrørledningen Nord Stream 1. Årsagen er ifølge Rusland vedligeholdelse.

/ritzau/