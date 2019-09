Danske husholdningers plastaffald

* Hvert år frembringer danske husholdninger og virksomheder ifølge Miljøministeriet cirka 340.000 ton plastikaffald.

* Et vigtigt element i VLAK-regeringens Plasthandlingsplan fra 2018 er, at kommunerne skal indføre fælles ordninger for sortering af plast.

* Der er stor forskel på, hvor meget plastikaffald den enkelte kommune indsamler fra private. I 2015 varierede tallet mellem 1,4 og 33 kilo per husstand om året.

* Plastaffald kan være svært at genanvende, fordi det ofte er en blanding af mange plasttyper. De indeholder forskellige tilsætningsstoffer og kan være "forurenet" af madrester.

* Kun omkring ni procent af verdens plastaffald genanvendes. Det meste ender på lossepladser i Sydøstasien eller brændes af, ofte med giftig røg til følge.

Kilder: VLAK-regeringens Plasthandlingsplan (2018), The Guardian, Greenpeace.

/ritzau/