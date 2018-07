Danske jøder er tilfredse med tiltale mod Nørrebro-imam

For første gang er en imam tiltalt for at forbryde sig imod den særlige forkynderlov fra 2017. Anklagemyndigheder mener, at imamen har bifaldet jødedrab i fredagsprædikenen. Det Jødiske Samfund glæder sig over tiltalen

En imam fra Nørrebro-moské kan muligvis ende tre år i fængslet.

I hvert fald er imamen, som er tilknyttet Al Faruq-moskéen på Nørrebro i København, nu blevet tiltalt efter forkynderlovens bestemmelser og racismeparagraffen. Det skyldes, at Anklagemyndigheden mener, at han har bifaldet jødedrab i en fredagsprædiken i marts sidste år.

”Det er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen," siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten, som har prædikenen på video, da moskéen fra Nørrebro i København selv har lagt den på Facebook og YouTube.

Prædikenen består både af imamens egne ord og et citat fra Koranen. Imamen siger blandt andet:

”Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham’.”

Det var det Jødiske Samfund i Danmark, som i maj sidste år rettede politiets opmærksomhed mod fredagsprædikenen i Al Faruq-moskéen på Nørrebro. Derfor finder formand Dan Rosenberg Asmussen det også ”tilfredsstillende,” at der nu er rejst tiltale mod imamen.

”Jeg har udtrykt undren over, at det skulle vare så længe, før det blev vurderet, om der var basis for at rejse tiltale. Og vi er opmærksomme på, at det er en juridisk gråzone, når man skal analysere korancitater i en nutidig kontekst. Men for os har der aldrig været tvivl om hensigten med prædikenen. Jeg synes, at det er dybt bekymrende, at der stadig i dag afholdes prædikener, hvor der opfordrer til had og drab på jøder. Derfor er det tilfredsstillende, at der er rejst tiltale,” siger Dan Rosenberg Asmussen, som håber, at tiltalen vil have en præventiv effekt i forhold til at slå ned på antisemitisme.

”Det kunne jeg håbe på. Det har jo været hele hensigten med imamloven, at man fik afprøvet regelsættet. Afprøver man det ikke, er det ligegyldigt, og så vil den slags udtalelser fortsætte,” siger Dan Rosenberg Asmussen.

Vicestatsadvokat Eva Rønne forklarer, at det er lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen, men det er strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og at den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.

”Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel,” siger vicestatsadvokat Eva Rønne.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra imamen, der stod bag fredagsprædikenen, men han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om tiltalen. Imamen har dog tidligere over for Kristeligt Dagblad forsvaret sine udtalelser:

”Politikerne i den vestlige verden og medierne stopper aldrig med at angribe islam og muslimer. Deres propaganda stopper aldrig. Muslimer er de rigtige ofre, ikke andre. Vores kvinder bliver angrebet, vores moskéer bliver brændt,” fortalte imamen blandt andet i et interview.

Straffesagen skal føres ved Københavns Byret som en domsmandssag, men er endnu ikke berammet. Det er Københavns Politi, der har stået bag efterforskningen.