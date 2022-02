I både Aarhus og Hvidovre forbereder man sig på at kunne huse flygtninge fra krigen i Ukraine.

Danske kommuner tilbyder at tage imod ukrainske flygtninge

Flygtninge fra krigen i Ukraine kan ende med at få ophold i danske kommuner.

En af de kommuner er Aarhus. Her fortalte borgmester Jacob Bundsgaard (S) torsdag, at man forbereder sig på at tage imod flygtninge fra krigen.

- I Aarhus forbereder vi os nu på at tage imod de flygtninge, som krigen måtte sende vores vej og sørge for, at de får et godt og sikkert sted, hvor de kan opholde sig.

- Vi har som by en forpligtelse til at yde vores i den humanitære opgave, Danmark og verden står overfor, lød det fra Bundsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Hvidovre Kommune har borgmester Anders Wolf Andresen (SF) sat et arbejde i gang, der skal undersøge, om kommunen kan tage imod flygtninge.

- Jeg har torsdag bedt administrationen i Hvidovre Kommune undersøge, hvor vi kan indkvartere ukrainske flygtninge, hvis vi bliver bedt om det, skriver han på Twitter.

Til Ritzau peger han selv på vandrehjemmet "Belægningen" som et sted, hvor der formentlig kan findes plads til eventuelle flygtninge.

Vandrehjemmet bruges, når kommunen skal tage imod flygtninge. Og da der i øjeblikket kun er en enkelt flygtning på hjemmet, så er der god plads.

Borgmesteren fortæller også, at han har bedt om en undersøgelse af, om kommunen har investeringer i Rusland eller indkøb fra Rusland.

Det var natten til torsdag, at Rusland indledte et angreb mod Ukraine. Siden er det anslået, at flere end 100.000 ukrainere har forladt deres hjem.

Torsdag skrev Politiken, at Udlændingestyrelsen har bedt Røde Kors i Danmark om at gøre sig klar til at modtage eventuelle flygtninge fra Ukraine.

Til avisen siger Anne la Cour Vågen, chef for asylafdelingen i Røde Kors, at man er ved at se på, om der er plads til flere i de nuværende asylcentre.

Røde Kors har ikke fået information om, hvor mange ukrainske flygtninge man fra Udlændingestyrelsen ønsker at skabe plads til.

/ritzau/